Buscan a la familia de un "maqui" de Langreo cuyo cuerpo ha sido exhumado en Galicia

El Ayuntamiento de Langreo ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a la familia de Florentino Menéndez Palacios, un "maqui", un guerrillero antifranquista, cuyo cuerpo fue localizado el pasado mes de noviembre durante la exhumación de una fosa en el cementerio de Luou, en Teo (Galicia).

La concejalía de Memoria Democrática de Langreo dispone de apenas unos datos y una fotografía de la que quieren tirar para intentar localizar a la familia. Sospechan que una de las personas que aparece en la imagen podría ser Florentino. Saben que el hombre nació en 1923 en Los Cuarteles de Peñarrubia y que era hijo de Sabina y Joaquín, pero nada más.

Desde la Concejalía de Memoria Democrática se ha estado buscando el paradero de los posibles familiares sin éxito hasta el momento. Asimismo, hace unas semanas distintas asociaciones, como FAMYR (Federación Asturiana Memoria y República) realizaron también llamamientos públicos a través de redes sociales, sin que hasta ahora se haya logrado localizar a ningún familiar.

Enfrentamiento entre "maquis" y la Guardia Civil

La fosa de Luou ha sido excavada por el grupo Historia Agraria e Política do Mundo Rural (Histagra). En ella encontraron a cuatro de los guerrilleros de la unidad comandada por Benigno Andrade, conocido popularmente como Foucellas. Los restos corresponden a Ricardo Fernández Carlés, natural de Pontecesures; Florentino Menéndez Palacios, de Peñarrubia (Langreo); Manuel Agrasar Cajaraville, "O Barbarroxa", de A Matanza (Iria Flavia, Padrón), y Vicente López Novo, natural de Santa Uxía de Ribeira y conocido como "el hijo de la Nova". Los testimonios recogidos por los investigadores fijan la fecha de fallecimiento el 19 de mayo de 1948 cuando se produjo un enfrentamiento entre el grupo de Foucellas y la Guardia Civil. Fallecieron cuatro maquis y un Guardia Civil mientras que Foucellas y otro guerrillero lograron escapar.

Con estos datos, el consistorio langreano está intentando localizar a la familia de Florentino y piden a cualquier que crear que puede aportar datos a que se ponga en contacto con el Ayuntamiento.