Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

El camino ganadero de Las Camaretas en Lena, de 3,5 kilómetros, se arreglará con 405.000 euros

Las obras ya han sido adjudicadas, y cuentan con un plazo de ejecución de seis meses

Un tramo del camino que se va a arreglar.

Un tramo del camino que se va a arreglar.

L. Díaz

Pola de Lena

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado ha adjudicado en 405.350 euros las obras de reparación del camino de Las Camaretas, en la localidad de Ronzón, en el concejo de Lena. La empresa Contratas Souto S.L. será la encargada de ejecutar los trabajos en un plazo máximo de seis meses.

La actuación consistirá en la renovación del firme y el drenaje de la vía, de 3.439 metros de longitud, para facilitar el acceso a fincas, pastos y montes de la zona, de alta actividad ganadera. De esta forma, se mejorará la explanada del camino y el hormigonado de las zonas de mayor pendiente, que en algunos casos alcanzan un 27% de desnivel.

Para mejorar el drenaje, se construirá una cuneta de tierra, de 0,4 metros de profundidad y 0,8 de ancho, y salvacunetas en los accesos a las fincas.  El proyecto incluye, además, la reforma e impermeabilización de un abrevadero situado al inicio del camino. 

La obra cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del plan estratégico de la Política Agraria Común.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
  2. Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
  3. Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
  4. Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene 'de urgencia' en Langreo
  5. La acogedora pastelería asturiana que recomienda para esta Navidad una importante guía gastronómica: 'La guardia secreta de la trata turonesa
  6. El plan más mágico para Nochevieja está en Asturias: cena y fiesta en un refugio de montaña situado a 1.524 metros de altitud y ruta de raquetas de nieve
  7. El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
  8. Luz verde a la central hidroeléctrica que generará energía equivalente el consumo de 2.000 hogares: EDP destina ocho millones a su planta en la presa de Rioseco

El camino ganadero de Las Camaretas en Lena, de 3,5 kilómetros, se arreglará con 405.000 euros

El camino ganadero de Las Camaretas en Lena, de 3,5 kilómetros, se arreglará con 405.000 euros

El PP denuncia la “desidia y la burbuja presupuestaria” del Principado y la “ridícula ejecución” de las inversiones en el Valle del Nalón

El PP denuncia la “desidia y la burbuja presupuestaria” del Principado y la “ridícula ejecución” de las inversiones en el Valle del Nalón

Barbón: "No estoy dispuesto a que babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres"

Barbón: "No estoy dispuesto a que babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres"

Tayikistán, Nepal o el Atlas: así serán las jornadas de montaña del grupo Texu, las más veteranas de Asturias

Tayikistán, Nepal o el Atlas: así serán las jornadas de montaña del grupo Texu, las más veteranas de Asturias

Mieres, un plató natural e industrial: el municipio recibe el interés de productoras para rodar varias películas y series

Mieres, un plató natural e industrial: el municipio recibe el interés de productoras para rodar varias películas y series

Nieve artificial, uso en verano y nuevo modelo de gestión: la receta de los expertos para impulsar la estación de esquí de Pajares

Nieve artificial, uso en verano y nuevo modelo de gestión: la receta de los expertos para impulsar la estación de esquí de Pajares

Gaspar García Laviana, "Comandante del compromiso", ya es Hijo Adoptivo de Langreo

Gaspar García Laviana, "Comandante del compromiso", ya es Hijo Adoptivo de Langreo

Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene "de urgencia" en Langreo

Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene "de urgencia" en Langreo
Tracking Pixel Contents