El camino ganadero de Las Camaretas en Lena, de 3,5 kilómetros, se arreglará con 405.000 euros

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado ha adjudicado en 405.350 euros las obras de reparación del camino de Las Camaretas, en la localidad de Ronzón, en el concejo de Lena. La empresa Contratas Souto S.L. será la encargada de ejecutar los trabajos en un plazo máximo de seis meses.

La actuación consistirá en la renovación del firme y el drenaje de la vía, de 3.439 metros de longitud, para facilitar el acceso a fincas, pastos y montes de la zona, de alta actividad ganadera. De esta forma, se mejorará la explanada del camino y el hormigonado de las zonas de mayor pendiente, que en algunos casos alcanzan un 27% de desnivel.

Para mejorar el drenaje, se construirá una cuneta de tierra, de 0,4 metros de profundidad y 0,8 de ancho, y salvacunetas en los accesos a las fincas. El proyecto incluye, además, la reforma e impermeabilización de un abrevadero situado al inicio del camino.

La obra cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del plan estratégico de la Política Agraria Común.