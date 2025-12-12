Capgemini entrega más de 200 regalos para niños a Cruz Roja

Los empleados de la consultora tecnológica Capgemini, con sede en Langreo, han donado a través de la fundación de la compañía más de 200 juguetes a Cruzo Roja para que los niños asturianos más necesitados puedan recibir regalos estas navidades.

La acción se enmarca dentro de la campaña "Ningún niño sin Navidad", un proyecto de innovación social de la compañía "con el que hacemos realidad la carta de Navidad de los niños más desfavorecidos. Aquellos que, por su situación de vulnerabilidad, no tienen oportunidad de tener un regalo en estas fechas tan señalada", explican desde la empresa. Los empleados de Capgemini en La Felguera entregaron un total de 205 juguetes a los responsables de Cruz Roja, "un 32 por ciento más que el año pasado".

En toda España, la empresa dona más de 2.000 juguetes aportados por 1.425 voluntarios. "El propósito y trabajo común de la Fundación Capgemini con Cruz Roja está permitiendo llegar a los niños con más necesidades, para hacerles vivir una Navidad un poco más cálida siendo lo que son: niños, en una fecha tan importante para ellos y sus familias".