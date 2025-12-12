Capgemini entrega más de 200 regalos para niños a Cruz Roja
Los empleados de la empresa tecnológica han donado los juguetes a la asociación
Los empleados de la consultora tecnológica Capgemini, con sede en Langreo, han donado a través de la fundación de la compañía más de 200 juguetes a Cruzo Roja para que los niños asturianos más necesitados puedan recibir regalos estas navidades.
La acción se enmarca dentro de la campaña "Ningún niño sin Navidad", un proyecto de innovación social de la compañía "con el que hacemos realidad la carta de Navidad de los niños más desfavorecidos. Aquellos que, por su situación de vulnerabilidad, no tienen oportunidad de tener un regalo en estas fechas tan señalada", explican desde la empresa. Los empleados de Capgemini en La Felguera entregaron un total de 205 juguetes a los responsables de Cruz Roja, "un 32 por ciento más que el año pasado".
En toda España, la empresa dona más de 2.000 juguetes aportados por 1.425 voluntarios. "El propósito y trabajo común de la Fundación Capgemini con Cruz Roja está permitiendo llegar a los niños con más necesidades, para hacerles vivir una Navidad un poco más cálida siendo lo que son: niños, en una fecha tan importante para ellos y sus familias".
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
- Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene 'de urgencia' en Langreo
- La acogedora pastelería asturiana que recomienda para esta Navidad una importante guía gastronómica: 'La guardia secreta de la trata turonesa
- El plan más mágico para Nochevieja está en Asturias: cena y fiesta en un refugio de montaña situado a 1.524 metros de altitud y ruta de raquetas de nieve
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Luz verde a la central hidroeléctrica que generará energía equivalente el consumo de 2.000 hogares: EDP destina ocho millones a su planta en la presa de Rioseco