Día del socio de la Coral "Maestro Lozano": entrega del bollo, misa cantada y concierto de villancicos con la "Rekaldeko Txapeldunak" de Bilbao

La Sociedad Coral La Felguera "Maestro Lozano", que actualmente se encuentra celebrando sus 100 años de historia musical, organiza este sábado 13 de diciembre celebra su día del Socio.

Durante toda la jornada, desde las 10.00 a las 18.00 horas, se entregará a sus socios colaboradores el bollo preñao con botella de vino. La entrega se realizará en su sede social, en la calle Pintor Paulino Vicente número 3 de La Felguera.

Como cierre a la festividad, la Sociedad Coral La Felguera "Maestro Lozano" cantará una misa en recuerdo de los socios fallecidos. Será en la iglesia parroquial San Pedro de La Felguera, a partir de las 19.30 horas. Tras la misa se obsequiará a los presentes con un concierto de Villancicos, en el que la coral estará acompañada el Coro "Rekaldeko Txapeldunak" de Bilbao.