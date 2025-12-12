La Felguera presenta este sábado su Cofradía Gastronómica de "Su excelencia, la fabada"

La Felguera contará, desde este sábado, con una cofradía gastronómica propia, dedicada a su plato estrella, del que estos días se están disfrutando las jornadas culinarias: la fabada.

La presentación de la Cofradía Gastronómica "Su excelencia, la fabada" tendrá lugar este sábado, 13 de diciembre, desde las 13.00 horas, en los salones de la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro", de La Felguera (calle Pintor Paulino Vicente, 2). Se trata de un acto abierto al público, a todos aquellos que estén interesados en temas culinarios y gastronómicos.

Además, en La Felguera todavía se puede disfrutar de un buen "platu fabes". Dieciséis restaurantes ofrecen este plato hasta el domingo día 14. Se trata de: Sidrería Cantábrico, Parrilla Viejo, Casa Arca, Sidrería Olimar, Sidrería La Pomar, Sidrería El Escalón, Casa Adela, Restaurante Exencia, y las sidrerías Cantábrico, La Faya, Las Dos Vías, San Pedro, Mamba Gastrobar, Palacio de las Nieves, La Cantina del Tiempo y El Parque, además de Casa Vene.

El domingo 14, además, a las 13.00 horas, en el parque Dolores F. Duro, se podrá disfrutar de un concierto de la Banda de Música de Langreo.