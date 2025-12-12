Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Felguera presenta este sábado su Cofradía Gastronómica de "Su excelencia, la fabada"

El acto tendrá lugar a las 13.00 horas, en la sede de Festejos de San Pedro

El jurado del concurso de la fabada, el pasado fin de semana.

El jurado del concurso de la fabada, el pasado fin de semana. / M. Á. G.

L. M. D.

Langreo

La Felguera contará, desde este sábado, con una cofradía gastronómica propia, dedicada a su plato estrella, del que estos días se están disfrutando las jornadas culinarias: la fabada.

La presentación de la Cofradía Gastronómica "Su excelencia, la fabada" tendrá lugar este sábado, 13 de diciembre, desde las 13.00 horas, en los salones de la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro", de La Felguera (calle Pintor Paulino Vicente, 2). Se trata de un acto abierto al público, a todos aquellos que estén interesados en temas culinarios y gastronómicos.

Además, en La Felguera todavía se puede disfrutar de un buen "platu fabes". Dieciséis restaurantes ofrecen este plato hasta el domingo día 14. Se trata de: Sidrería Cantábrico, Parrilla Viejo, Casa Arca, Sidrería Olimar, Sidrería La Pomar, Sidrería El Escalón, Casa Adela, Restaurante Exencia, y las sidrerías Cantábrico, La Faya, Las Dos Vías, San Pedro, Mamba Gastrobar, Palacio de las Nieves, La Cantina del Tiempo y El Parque, además de Casa Vene.

El domingo 14, además, a las 13.00 horas, en el parque Dolores F. Duro, se podrá disfrutar de un concierto de la Banda de Música de Langreo.

