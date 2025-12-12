En libertad, con orden de alejamiento, el hombre que mantuvo encerrada y amenazada a su pareja durante diez días en Langreo

El hombre detenido el pasado miércoles en Langreo por mantener encerrada y amenazada con un cuchillo a su pareja durante diez días en una vivienda de Riaño ya está en libertad, con orden de alejamiento. La Policía Nacional puso en marcha una compleja operación para liberar a la víctima y "se vieron obligados a forzar la entrada de la vivienda ante el grave riesgo que corría la mujer". En el interior de la casa "detuvieron al agresor, que portaba un cuchillo y opuso resistencia, causando lesiones a uno de los policías actuantes".

Al día siguiente, este jueves 11 de diciembre, el hombre, viejo conocido de la Policía, fue puesto a disposición judicial y se celebró un juicio rápido en el juzgado número 2 de Langreo, donde el hombre llegó a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Al detenido se le condenó por amenazas y lesiones, ambas con penas de prisión, un año por cada uno de los delitos. A esa pena de dos años se le aplicó una reducción de un tercio hasta reducirse a 16 meses. Así, el condenado no entra en prisión ya que los antecedentes que tenía "eran la mayoría cancelables", según explicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Para alcanzar ese acuerdo debe contarse con la conformidad de todas las partes, acusación (si la hubiera), acusado y Fiscalía.

En el acuerdo alcanzado con la Fiscalía se le impone además la prohibición de cualquier tipo de comunicación y orden de alejamiento de la mujer.

Los hechos sucedieron este miércoles, 10 de diciembre, cuando una llamada a la Policía alertaba que, desde un cuarto piso de un edificio de viviendas de Riaño, "una mujer pedía auxilio" mientras "se arrojaban objetos por la ventana". De inmediato, agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Langreo acudieron al lugar. Ante la situación "de extremo riesgo", según explicó la Policía se activó el protocolo de incidentes críticos, "solicitando el apoyo del negociador policial y de unidades especializadas de intervención". "Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de la víctima por otras vías", el equipo táctico de la Unidad de Intervención Policial procedió a derribar la puerta.

"Múltiples lesiones"

En ese momento la mujer afirmó que llevaba "más de diez días encerrada en el domicilio" y que sufría "múltiples lesiones por golpes y cortes infligidos por su pareja". Fue trasladada al Hospital Valle del Nalón, en las cercanías, para su atención médica, al igual que el policía que resultó herido en la operación.

Tras la espectacular operación policial y el riesgo que corría la mujer, el acusado fue trasladado a dependencias policiales acusado de delitos de violencia de género, detención ilegal y lesiones. Al día siguiente se celebró el juicio rápido y ya está en libertad.