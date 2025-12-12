Mieres, un plató natural e industrial: el municipio recibe el interés de productoras para rodar varias películas y series

"Pídele cuentas al rey", "Carne de Gallina", "La Torre de Suso", o más recientemente "Infiesto" o "Los creyentes" son algunos de los filmes que han tenido a la comarca del Caudal como plató cinematográfico. También otras películas, como "Los muertos no se tocan, nene", rodada en los estudios Gona de Argame (Morcín), también eligieron el valle para su desarrollo. Una industria, la cinematográfica, que cada vez llega con más empuje a las Cuencas, y concretamente a Mieres. En las últimas semanas, casi media docena de productoras se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para preguntar por localizaciones naturales e industriales en las que poder desarrollar diferentes proyectos cinematográficos, desde largometrajes a documentales o series. "Somos un plató natural e industrial fuera de toda duda", aseguraba el Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.

El regidor recibió este jueves en el salón de Plenos del Ayuntamiento un reconocimiento a toda la comarca del Caudal de manos de la presidenta de la Academia del Cine Asturiano, Graciela Mier. Se trataba del galardón "Lugar de Interés Cinematográfico", un premio que se otorga por tercera vez y que anteriormente recibieron Llanes y Gijón. "La Cuenca Minera del Caudal tiene un doble interés desde el punto de vista cinematográfico", explicó Mier, para agregar que "por una parte, tiene un innegable valor paisajístico, y por otra tiene un valor histórico y social que aporta una gran variedad de oportunidades narrativas".

Paisaje singular

En la elección del Caudal para el premio ha pesado que "esta zona minera de Asturias ofrece un paisaje singular. La arquitectura vinculada a la minería —castilletes, bocaminas y lavaderos de carbón— se distribuye entre valles, bosques y montañas, formando un entramado que combina naturaleza e industria". "Esta mezcla heterogénea da lugar a escenarios únicos, capaces de acoger producciones que van desde documentales históricos hasta ficciones de carácter postapocalíptico", agregaron en la argumentación.

Graciela Mier señaló que "la Cuenca del Caudal es mucho más que un paisaje industrial, es un territorio que atesora memoria y dignidad, que guarda en sus calles, en sus pozos, en su arquitectura y en su gente la historia de un país en transformación", para agregar que "su iconografía, única, poderosa, profundamente evocadora, ha inspirado a cineastas, fotógrafos, documentalistas y creadores que han encontrado aquí un escenario auténtico desde el que narrar la vida, el trabajo, la resistencia y la identidad asturiana".

Alma

En el acto también participó el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García. "La Academia de Cine Asturiana, nos recuerda con este galardón que el cine no se hace solo con cámaras, también con lugares que tienen alma y pocos lugares tienen una alma tan poderosa como esta cuenca, donde cada esquina guarda un eco del pasado, cada mirada una historia por contar y lo que hay más importante, tiene futuro", dijo el responsable regional. En esa línea, agregó que "la distinción como lugar de interés cinematográfico supone mucho más que un galardón y es la confirmación de que este territorio, forjado por el trabajo, la memoria y la dignidad, supo proyectar su identidad más allá de las fronteras y convertirse en un escenario imprescindible para contar historias".

Riqueza

Por último, el Alcalde de Mieres fue quien recibió el premio en nombre de toda la comarca. Manuel Ángel Álvarez señaló que "tenemos unos parajes impresionantes por su valor en cuanto al patrimonio industrial, pero también al patrimonio natural". "Tenemos que seguir trabajando y poniendo un valor siempre, aunando esfuerzos de las administraciones", agregó, para asegurar que el galardón "es muy importante también porque Mieres sigue generando actividad". "Este el segundo año consecutivo que dejamos de perder población, ganamos población y seguramente este reconocimiento va a ayudarnos a seguir trabajando en esa línea", manifestó el regidor.

Además, respecto al sector del cine, Álvarez apuntó que "el que se rueden películas en el concejo genera actividad y riqueza". "La gente está aquí durante el periodo de rodaje, durmiendo, comiendo, consumiendo el comercio y la hostelería local", dijo, para finalizar: "todo esto también tiene un reverso que es que durante la presentación de la película, los meses después, ponemos en valor nuestro territorio y hace que mucha gente pueda venir a visitar nuestro querido concejo".