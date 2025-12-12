El Montepío arma el belén: La residencia de mayores de Felechosa inaugura un portal cedido por el colegio Liceo Mierense

Las navidades siempre son especiales, y desde este viernes, en la residencia geriátrica del Montepío ubicada en la localidad allerana de Felechosa, lo serán más. Todo ello porque el centro ha inaugurado un gran belén con un significado muy especial: ha sido donado por el Colegio Liceo Mierense y su AMPA. "Se trata de una escena tradicional con un enorme valor sentimental, elaborada durante años por profesores del centro, hoy ya jubilados", señalaron desde la mutualidad, para explicar que "muchas de sus piezas fueron creadas de forma artesanal, convirtiéndolo en un conjunto único, lleno de historia y cariño".

Desde la mutualidad señalaron que "este Belén formó parte esencial de la vida escolar del Liceo y también de la Navidad mierense, luciendo durante varias ediciones en la carpa navideña del Parque Jovellanos de Mieres". "Ahora inicia una nueva etapa en la residencia de Felechosa, donde aportará belleza, emoción y espíritu navideño a nuestra comunidad en estas fechas tan entrañables", agregaron.

El presidente del Montepío, en su visita a Felechosa, en la exposición "El Patrimonio de los Valores". / A. Velasco

El acto de inaguración contó con la presencia del presidente del Montepío, Jesús Armando Fernández Natal, quien destacó "el valor cultural y humano de esta donación". El Belén permanecerá abierto al público en el salón de actos durante todas las fiestas.

Concierto

Además, el próximo domingo, 14 de diciembre, tendrá lugar el gran Concierto de Navidad con la Orquesta de Cámara Solidaria (OCAS). "Esta es una de las grandes citas de la Navidad en la residencia", señalaron desde la mutualidad. El evento tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en el Salón de Actos del geriátrico allerano.

"La OCAS, dirigida por Manuel Paz, comenzó su trayectoria en 2002 y año tras año nos acompaña en Navidad dentro de su acción social y solidaria", apuntaron las fuentes, para agregar que "su presencia en nuestra Residencia es siempre un lujo: músicos de primer nivel, pasión, sensibilidad y talento humano al servicio de la música".