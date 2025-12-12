El PP denuncia la “desidia y la burbuja presupuestaria” del Principado y la “ridícula ejecución” de las inversiones en el Valle del Nalón

El diputado del PP en la Junta General del Principado Rafael Alonso, ha denunciado este viernes en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) que el proyecto de presupuestos del Principado para el próximo año se limita a la inclusión de proyectos que "ya deberían estar ejecutados". "Esto es una burbuja presupuestaria", afirmó.

Alonso, que estuvo acompañado por concejales y portavoces del PP en Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio y Laviana subrayó que “la ejecución presupuestaria real es ridícula por ser mínima, puesto que a 1 de noviembre, el Principado mantiene sin ejecutar el 77% de las inversiones previstas, un patrón que se repite año tras año”.

Uno de los ejemplos más graves, expuso, están en los programas de Industria de la consejería de Ciencia. "La viceconsejería de Industria solo ha ejecutado el 9% de las inversiones reales y la dirección general de Energía y Minería apenas llega al 7%. La ejecución es ridícula y, además, es el gran lastre del socialismo y afecta a todas las consejerías en los capítulos de inversión”, denuncia el PP.

El parlamentario ha alertado de que “pese a los anuncios del gobierno sobre nuevas inversiones en el Valle del Nalón, la realidad es muy distinta, se repiten partidas año tras año, se retrasan obras que deberían estar finalizadas y se reducen inversiones en municipios como Sobrescobio o San Martín del Rey Aurelio”.

Caso

Por municipios, Rafael Alonso detalla que en Caso “la inversión principal vuelve a ser el acondicionamiento de la AS-254 (Bueres–La Marea), la carretera de la collada de Arniciu, que pasa de 300.000 euros en 2025 a 6,6 millones en 2026. Sin embargo, en 2025 no se ejecutó nada. "Esto es una tomadura de pelo".

Sobrescobio

En Sobrescobio, “las inversiones se reducen y la única novedad es una partida simbólica de 4.330 euros para el acondicionamiento de la carretera Rioseco–Soto de Agues, que ya en 2024 tuvo 9.485 euros".

Laviana

En Laviana, “la mayor inversión corresponde a la promoción de viviendas de alquiler social, una obra prometida hace años: 300.000 euros en 2023; 4,4 millones de euros en 2025 y siete millones en 2026”. El diputado recordó que “la ejecución avanza lentamente y que otras actuaciones, como la eficiencia energética de edificios públicos, repiten dotación (1,4 millones de euros)".

San Martín del Rey Aurelio

En San Martín del Rey Aurelio, “desaparece la partida para la ampliación del Edificio TIC de El Entrego, ya licitado y adjudicado, pese a la reducción previa de 8 millones de euros cuyo destino se desconoce”. La novedad, subraya Alonso, “es una partida para 35 viviendas en Sotrondio de 367.000 euros, insuficientes para más que un posible proyecto. Pura propaganda”.

Langreo

El caso de Langreo es, a ojos del diputado popular “especialmente grave”. Porque aquí “se repiten partidas como Talleres del Conde, una obra prácticamente concluida y que responde a deudas del Principado con el Ayuntamiento; o las obras del soterramiento que avanzan a un ritmo desesperadamente lento; también regresan proyectos como la lavandería central o el área logística sociosanitaria, sin avances y con menos dotación que en 2025; y, además, la construcción de viviendas en Langreo avanza tan lentamente que prevemos las entregas en 2027, en plena cita electoral”.

En Langreo la principal novedad es una partida para expropiaciones del Plan Especial de Reforma Integral (PERI) del barrio del Puente, “con 3,7 millones de euros pese a que el PERI aún no está diseñado y depende de una consejería con 84% de inversiones sin ejecutar, por lo que todo nos hace pensar que se trata de un anuncio vacío”.

El Principado, asegura el PP, 2anuncia mucho y ejecuta poco. Asturias necesita inversión real, no propaganda”.