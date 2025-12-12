Tayikistán, Nepal o el Atlas: así serán las jornadas de montaña del grupo Texu, las más veteranas de Asturias

El grupo de montaña Texu de San Martín del Rey Aurelio presentó este jueves, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Montañas, su 47.ª Semana de la Montaña, que se celebrará del 15 al 19 de diciembre, en el teatro municipal de El Entrego. El programa incluye charlas que van desde las experiencias en los glaciares de la Cordillera Cantábrica, hasta la ascensión al pico Lenin, en Tayikistán, pasando por el Atlas africano o los montes del Nepal.

Elena Arienza y Marcos Villa, del Texu, acompañados por la concejala de Deportes y vicealcaldesa, Cintia Ordóñez, presentaron los detalles de su Semana de Montaña, la más veterana de toda Asturias. Un programa “con grandes ponentes y experiencias deslumbrantes, que la convierten en un modelo de referencia para los amantes del montañismo, pero también para el público en general con interés por este tipo de aventuras”, apuntó la edil.

Para el grupo Texu, las jornadas que se van a celebrar “son una oportunidad excelente para reunir durante unos días en San Martín a lo mejor del mundo de la montaña, compartir vivencias y expediciones entre amigos y amigas y aficionados al montañismo”, señalaron.

Programa

El programa arrancará el lunes 15, con la ponencia "La huella de los glaciares en la Cordillera Cantábrica", a cargo de Rosa Ana Menéndez Duarte, del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, que expondrá “cómo la poderosa actividad glaciar del período Cuaternario ha moldeado las montañas de nuestra Cordillera”.

Al día siguiente, martes 16, le tocará el turno a Noelia Ordieres, del Club La Muyerada, con la ponencia "La espedición al Picu Lenin, de 7.134 metros, y la historia d'Elvira Shatayeva", un viaje "a un de los míticos cumales del galardón soviéticu Lleopardu de les Nieves, xuntu cola hestoria de una de les escaladores más famoses de la URSS“.

El miércoles 17, Rubén Marcos, del Grupo de Montaña Suero, “nos llevará a Nepal, para recorrer uno de los trekkings más impresionantes a los pies de las montañas más altas del mundo“, con la charla "El trekking del Sagarmatha“.

En la jornada del jueves 18 el protagonismo será para Claudia Gutiérrez Lueje, del Club Avientu, corredora, esquiadora y escritora, que ofrecerá un viaje "por esas montañas y carreras que han marcado su vida“, con la conferencia "Cuando los pasos arañan el cielo".

El cierre a la Semana de Montaña correrá a cargo de Pepe Cortés, del Grupo de Montaña Texu, con la intervención "Montañas del Alto Atlas“, un recorrido por territorio bereber hasta las mayores altitudes de todo el norte de África.

Todas las charlas se celebrarán a las 20.00 horas. De manera paralela, se celebrará la 21.ª Muestra de Cortos de Montaña, con variedad de cortometrajes, retratos de experiencias por la montaña, que se proyectarán antes de cada ponencia.