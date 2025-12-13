Alquieres baratos para Asturias, entre 343 y 458 euros en pisos nuevos: así es el plan piloto que prepara el Gobierno

Mieres será una de las tres zonas de España donde el Ministerio de Vivienda pondrá en marcha, antes de fin de año, una promoción piloto de alquiler de vivienda asequible a través de Casa 47, la nueva entidad creada por el Gobierno a partir de la antigua Sepes. Y lo hará con una convocatoria de 37 viviendas en el ensanche del Vasco-Mayacina, donde la antigua sociedad gestora del suelo tenía todavía viviendas libres en uno de los primeros inmuebles levantados, el conocido como "edificio negro", justo enfrente de la Comisaría de la Policía Nacional. LA NUEVA ESPAÑA ha podido conocer los precios a los que se ofertarán las viviendas en una convocatoria que debería de publicarse en las próximas semanas. El precio de los pisos estará, de media, entre los 343 y los 458 euros.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, fue la que anunció las promociones, y lo hizo en Vigo. Además de las viviendas en Mieres y en el municipio gallego, también se ofertarán en zonas afectadas por la DANA de Valencia. Durante el acto, la responsable ministerial indicó los precios de alquiler que tendrían los inmuebles vigueses, a 8 euros el metro cuadrado construido, pero no ofreció datos respecto al resto de promociones.

Las cuotas

Fuentes del Ministerio de Vivienda consultadas por LA NUEVA ESPAÑA explicaron que en el caso de los 37 pisos de Mieres, los precios mensuales oscilarán en función la tipología y el tamaño de cada uno de los inmuebles, y de si incluyen solo trasteros o también cocheras. Desde el Ministerio especificaron que el precio para la promoción de La Mayacina abarcarán un rango de entre 343 y 458 euros de alquiler mensual. El precio medio del metro cuadrado se sitúa en los 5,8 euros, lo que supone 2,2 euros de diferencia con respecto a los precios que se ofertan para Vigo.

Estos precios, eso sí, son los establecidos para las viviendas de uno y dos dormitorios, ya que dentro de la promoción hay un piso de cuatro habitaciones para familias numerosas, cuyo coste será algo más elevado, según detallaron las mismas fuentes. El precio de este inmueble será de algo más de 700 euros.

Convocatoria

En el acto de Vigo, Isabel Rodríguez destacó que esta primera convocatoria de viviendas, en la que entra Mieres, "servirá para evaluar el proceso de adjudicación, la demanda y el perfil de los solicitantes, con el objetivo de afinarlo al máximo". El proyecto piloto está diseñado para tenerlo todo listo para que el año que viene se produzca la entrada en este mercado grandes lotes de viviendas.

Esta primera convocatoria tendrá además una particularidad. Al estar en desarrollo el portal web definitivo en el que se podrán solicitar las viviendas, para los pisos de Mieres (también los de Vigo y la zona del Levante), las bases se publicarán directamente en la web de Casa 47. De esta manera, en dicha web, los interesados podrán consultar la ficha completa de cada vivienda (características, fotos, precio y requisitos) y encontrarán un formulario de solicitud que podrán completar online.