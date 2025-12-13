El cine se aferra a Mieres: el Principado ayudará a renovar otro año la "escuela" cinematográfica que se celebra en el concejo

Aunque pueda parecer extraño, el concejo de Mieres se está ya acostumbrando a formar parte de la industria cinematográfica. Un municipio que hasta hace no tantos años basaba su economía en el sector del carbón, de la siderurgia, cada vez mira más a otras ramas para generar actividad y riqueza. Y el cine ha llegado para quedarse, no solo como un territorio donde rodar proyectos, sino también con un centro en el que ayudar y proyectar a jóvenes creadores. Y en esta segunda parte tiene mucho que ver el "FilmLab LC6", una iniciativa impulsada por Sodeco, y que está a punto de cerrar su tercera edición. Pese a las dificultades financieras para sacar adelante el programa en 2025, (el proyecto recibía fondos estatales y regionales, desapareciendo los primeros), logró los apoyos necesarios. Y ahora el Principado ha confirmado que para 2026 habrá una cuarta edición del laboratorio, algo que desde la dirección del mismo se ha acogido con "alegría".

Fue el director general de Acción Cultural del Principado, Antón García, el que confirmaba a LA NUEVA ESPAÑA que el laboratorio cinematográfico tiene todos los elementos para continuar. "Es un proyecto muy interesante, en el que se les da respaldo a los jóvenes creadores, y desde el Principado estamos en la línea de apoyarlo". Así, García manifestó que el Gobierno autonómico ha contemplado la financiación para el programa dentro del borrador de presupuestos para 2026. "Ahora tenemos que aprobarlos", indicó el responsable regional.

Edición

Durante este año 2025 se ha ido desarrollando la tercera edición del "FilmLAB LaC6", que se imparte en las instalaciones que Sodeco tiene en el Centro de Empresas del Caudal, en el polígono de Vega de Arriba. En el mismo han participado seis proyectos cinematográficos, que arrancaron en su fase inicial. Los seleccionados por el comité fueron "Benigno" de Luis Iglesias; "Hay reductos" de Lucas Sellán; "Lo que no se ve" de Álvaro Amas; "Nenyuri" de Jorge Bazo e Ignacio Carmona; "Niño" de María Handari y "Timidez Botánica" de Mónica Arnanz.

Marcos Merino se dirige a los participantes en el tercer "FilmLab" de Sodeco en Mieres. / Cedida a LNE

El laboratorio está dirigido a jóvenes nacidos o residentes en Asturias que presenten un proyecto cinematográfico en ciernes, desde sus inicios. Un comité de selección se encarga de valorar las propuestas y elegir a los seis proyectos afortunados. A partir de ahí, los jóvenes van recibiendo clases de profesionales relevantes a nivel nacional e internacional de todas las ramas que afectan a la industria cinematográfica. El director del proyecto es el cineasta Marcos Merino, que también es uno de los mentores, junto a los directores Álvaro Gago y Ángeles Huerta.

El Film Lab inició su primera edición en 2023, y en ella participaron jóvenes como Howi Álvarez o Lía Lugilde, hoy convertidos en dos de los creadores cinematográficos con más proyección de Asturias, y que atesoran varios premios. Este hecho da cuenta del éxito que ha sido el programa y viene a justificar también la apuesta del Principado por mantener este laboratorio operativo.

Premio

Esta misma semana, el Ayuntamiento de Mieres recibía, de la mano de la directora de la Academia del Cine Asturiano, Graciela Mier, el premio "Lugar de Interés Cinematográfico", un galardón concedido a la cuenca minera del Caudal en su tercera edición. Destacaba Mier en su exposición que la comarca recibía la distinción por su doble interés desde el punto de vista cinematográfico: por sus localizaciones, y por el valor histórico y social de los territorios.

Además, fuentes municipales desvelaban que en las últimas semanas, casi media docena de productoras se han puesto en contacto con el Ayuntamiento mierense para preguntar por localizaciones naturales e industriales en las que poder desarrollar diferentes proyectos cinematográficos, desde largometrajes a documentales o series. Las Cuencas son lugar de moda para el cine. Silencio. Se rueda.