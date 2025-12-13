A Roberto Llaneza lo mataron en la cámara de gas, Salvador Viñas sobrevivió al campo de concentración: Langreo pone piedras contra el fascismo

A Berta Llaneza le cuesta hablar de su abuelo Roberto, nacido en La Felguera el 28 de junio de 1901. Un nudo en la garganta le impide seguir contando su historia y las lágrimas llenan sus ojos. Roberto Llaneza Rodríguez era del Partido Comunista y “luchó por sus ideales, por un mundo mejor”, logra decir su nieta, que narra como aquel joven langreano combatió en Barcelona durante la Guerra Civil española, se integró en el Partido Comunista de Cataluña y finalmente tuvo que huir a Francia al acabar la contienda. Había sobrevivido pero le quedaba el peor de los sufrimientos. Los nazis le arrestaron y en 1941 fue enviado al infierno de Mauthausen, en Austria. Debido a su mal estado de salud le trasladaron a un campo anexo, Gusen, “donde le asesinaron en una cámara de gas”.

Ahí Berta se rompe y no puede continuar. Su pareja, David Fábregas toma la palabra para agradecer “el gesto de reconocimiento” que supuso este sábado la colocación de una “stolpersteine” que recordará para siempre a Roberto Llaneza en el parque Dolores F. Duro de La Felguera, su localidad natal. Las “stolpersteine” son “piedras de tropiezo”, piedras con una chapa de latón que a modo de adoquín recuerdan en toda Europa a los deportados y asesinados por en nazismo. Este sábado se colocaron seis en Langreo. En el Parque Viejo de La Felguera, junto al recuerdo de Roberto Llaneza está el de Salvador Viñas. En el barrio de La Reguera se colocó la piedra de Enrique Sánchez Suárez; en la calle Baldomero Alonso la de Napoleón “Pole” Suárez Fuente; en la Plaza de La Barquera la de Luis Rodríguez Prendes, y en el Barrio Urquijo la de José María Sotura Leiva, todos ellos represaliados y deportados.

Berta Llaneza y su marido, David Fábregas, con la piedra en memoria del abuelo de ella, Roberto Llaneza / D. O.

Salvador Viñas salió con vida del campo de Neuengamme

Junto a Berta Llaneza estaban Esther y Álvaro García. Salvador Viñas era hermano de su bisabuelo. También de La Felguera, Viñas tuvo más suerte que su compañero Llaneza. Estuvo en el campo de concentración de Neuengamme, en Hamburgo, a donde fue deportado en 1944. Al año siguiente el campo fue liberado por las tropas aliadas. “Logró salir con vida de los campos de concentración”, explica su descendiente. Esther añade que “después pasó un tiempo en Francia y logró regresar a Madrid, donde falleció”. La familia de Viñas agradeció enormemente el gesto de colocar una piedra en su recuerdo. “Porque además se está recopilando mucha información de personas que lucharon por las libertades”. Esther y Álvaro García, aplaudieron “el reconocimiento” a su familiar.

Esther y Álvaro García con la piedra que recuerda a Salvador Viñas, hermano de su bisabuelo / D. O.

En el Parque Viejo de La Felguera se celebró el acto de memoria no solo a Llaneza y Viñas sino a todos los langreanos deportados. Aún quedan otras seis piedras por colocar en el concejo, otras tantas vidas truncadas y marcadas por el fascismo.

Un orgullo para Langreo

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, reconoció que estos reconocimientos son “un orgullo para Langreo” porque recuerdan a vecinos “que entregaron su vida en defensa de una sociedad más justa e igualitaria y de los valores democráticos”. El regidor mostró su esperanza de que esas “piedras de tropiezo” obliguen al caminante “a recordar por qué están allí: para mantener firmes los valores de la libertad y la democracia que hoy vemos de nuevo amenazados". Roberto Marcos reclamó la unidad de los demócratas en defensa de esos valores y les pidió “estar atentos a aquellos que se presentan como lobo con piel de oveja”.

Operarios municipales colocando las "stolpersteine" en el Parque Dolores F. Duro de La Felguera / D. O.

Democracia

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Principado, Beatriz González Prieto, recalcó que la sociedad actual “se enfrenta a la elección fundamental de optar entre la democracia y aquellos que buscan el retorno a los tiempos de la oscuridad, del silencio, de las familias maltratadas, de la cárcel, de la persecución". “El dilema”, dijo, “se resume en defender el sistema democrático contra el brazo en alto cara al sol”. Hay otro sol, el que este sábado frío de otoño hizo brillar aún más el latón dorado de las “stolpersteine” de Langreo y el recuerdo de Roberto Llaneza y Salvador Viñas.