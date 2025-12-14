Aller transformará la travesía de Moreda en un bulevar con más espacio para peatones y terrazas

Después años de pérdida de vecinos, el concejo de Aller está incrementando su población, como está ocurriendo en otros puntos de las Cuencas. Los atractivos que ofrecen estos territorios, que van desde unos buenos servicios a la tranquilidad que ofrecen para sus vecinos son grandes alicientes. Y ahora, la localidad allerana de Moreda sumará uno más: un gran bulevar que vertebrará la ciudad. El gobierno local pedirá al Principado la titularidad de la travesía de Moreda, que discurre por la avenida Constitución, donde pretende ganar terreno para terrazas y peatones. Eso sí, que nadie se alarme, desde el Ayuntamiento explican que ni se cortará la circulación de vehículos, ni perderán aparcamientos. Incluso se generarán nuevas bolsas de estacionamiento.

El alcalde, Juan Carlos Iglesias, explicó que "es un proyecto en el que llevamos tiempo trabajando y que pensamos que será muy positivo para la imagen de Moreda, y también para sus vecinos". La idea es convertir la avenida de Constitución, que cruza la ciudad por el norte, en un gran bulevar. "Lo que pretendemos es ganar espacio para terrazas y peatones, de forma que mejoremos la comodidad y seguridad de los vecinos", señaló.

Reordenación

Desde hace unos años, la citada avenida ya se convirtió en una calle de un solo sentido de circulación. Y eso es algo que no cambiará con los planes del gobierno local. La idea es ampliar el espacio que utilizan las terrazas de los distintos negocios que hay en la calle, bajándolas aparte de la carretera. Esto provocaría que se ganase algo de espacio en las aceras para comodidad de los peatones.

El proyecto conlleva la pérdida de algunos aparcamientos en la avenida, por lo que el Gobierno local ha buscado alternativas para la situación. "Tenemos ya dos solares en la propia travesía en los que se van a ampliar los espacios para aparcar, tenemos que acometer una reordenación, que también entendemos que será positiva, ya que somos conscientes de que el parque móvil cada vez es más grandes y hay que darle una solución a eso", señalaron fuentes municipales.

Pasos

Para llevar adelante este proyecto, lo primero que ha de ocurrir es la finalización de las obras de la nueva glorieta de Sotiello, que está acometiendo el Gobierno del Principado, ya que la travesía es todavía de titularidad autonómica. "Ya está todo listo, apenas quedan los remates de la señalización y poco más", indicó el Alcalde, que aprovechó para subrayar que esta rotonda "mejorará también la seguridad en un cruce que era peligroso".

A partir de ahí, el Ayuntamiento pedirá al Principado la titularidad de la travesía de Moreda, que va desde la glorieta de Sotiello a la de Campera. Será entonces cuando comience la reordenación del bulevar.