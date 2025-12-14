"El antigitanismo es una forma de discriminación que está muy presente": las mujeres gitanas luchan contra la exclusión en Mieres

"El mayor orgullo que tenemos las mujeres gitanas es precisamente eso, ser gitanas". Son palabras de Marta Jiménez, concejala responsable del área de Desarrollo Urbano de Mieres, y una de las más de 60 participantes en las XVI Jornadas de Mujeres Gitanas de Asturias, organizadas por la Fundación Secretariado Gitano y celebradas en la Casa de Cultura de Mieres. Un evento que sirvió como lugar de encuentro para poner sobre la mesa las realidades y desafíos a los que se enfrentan estas mujeres día tras días.

Por la izquierda, Víctor García, Marta Jiménez, Vanesa Fernández y Amanda Montoya, en la presentación de las Jornadas. / A. Velasco

En palabras de la propia edil mierense, esas realidades pasan por la doble discriminación que sufren, "uno por ser mujeres, y otro por ser gitanas". Algo que ella vive en carne propia, como muchas otras compañeras que participaron en las jornadas. También sufre esta discriminación Mihaela Spartaru, técnica del programa "RROM", dirigido a la integración de los gitanos de Europa del Este en España, y en este caso en Asturias. Spartaru señala que en su caso personal, y en de muchas de las mujeres que participan en sus programas, tiene además el hándicap "de ser extranjeras". "Tenemos que luchar por cambiar esta situación, para que se nos conozca y se nos den las mismas oportunidades que a los demás", indicaba Mihaela Spartaru.

Casos

En el acto también participó Selene de la Fuente, abogada del programa "IgualTrato" de la Fundación Secretariado Gitano. Cuestionada por los casos más comunes a los que se enfrenta en los tribunales en este sentido, De la Fuente explicó que "el antigitanismo es una forma de discriminación que está muy presente, y se siguen dando grandes vulneraciones de derechos en todos los ámbitos: vivienda, educación o sanidad". La profesional apuntó a que "debido a la normalización de la comunidad gitana sobre estas situaciones, existe una infradenuncia, ya que nosotros no podemos recoger todas las discriminaciones si no se denuncian", indicó. Selene de la Fuente, eso sí, explicó que "de manera específica, sí que vemos y tenemos documentados más de 100 casos en el último informe de una discriminación especial hacia las mujeres gitanas con una persecución, control y vigilancia excesiva en comercios y tiendas de todo tipo".

Asistentes a la jornada de mujeres gitanas en Mieres. / A. Velasco

El Gobierno del Principado estuvo representado por Vanesa Fernández García, directora del Instituto Asturiano de la Mujer. "Este tipo de jornadas ponen en valor el esfuerzo de las mujeres gitanas por seguir avanzando contra la discriminación", aseguró. La responsable regional puso el foco, especialmente, en "el trabajo de estas mujeres gitanas que realizan talleres de formación y educativos con el fin de avanzar en igualdad". "Si ellas avanzan en igualdad, en Asturias también avanzamos en igualdad", apuntó.

La jornada celebrada en Mieres, en la que participó también el director territorial de Secretariado Gitano, Víctor García Ordás, tuvo lugar en un año muy especial para los gitanos, ya que se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica. Fue una inolvidable día de convivencia. Además de varias charlas, hubo una comida de confraternización, una masterclass de Flamenco y la primera edición de "Qué arte tienes hija", a cargo de Amanda Montoya.