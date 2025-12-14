Una calle para homenajear a una de las formaciones musicales más ilustres y longevas de Asturias
El Ayuntamiento de Mieres valora varias propuestas vecinales para dar un espacio público al Coro Minero de Turón
Cuando suena el "Santa Bárbara Bendita", a la mayoría de vecinos de las cuencas mineras, y casi de toda Asturias, se les eriza la piel. Cuando lo hace en la voz del emblemático Coro Minero de Turón, en muchos afloran las lágrimas. Una agrupación que lleva 75 años llevando la cultura y la identidad minera por todo el mundo, despertando emociones y conectando con su música con el pueblo. Ahora, este emblemático conjunto está a punto de recibir uno de los honores más especiales para cualquier persona o entidad: que un espacio público lleve su nombre.
El Ayuntamiento de Mieres está valorando, y con muy buenos ojos, la posibilidad de otorgar el nombre del Coro Minero de Turón a un espacio público en el valle mierense. Lo desvelaba el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, hace unos días en un acto en el que se presentaba en el pozo San José una exposición sobre los 75 años de historia de la agrupación musical. El regidor explicaba que en el registro municipal se han recibido varias propuestas para homenajear de esta manera al coro, y que desde el gobierno local han visto la idea con muy buenos ojos.
El Alcalde no se atrevió a definir de forma exacta la calle o espacio que modificaría su nombre para pasar a llamarse "Coro Minero de Turón", aunque diversas fuentes apuntan a que se está valorando una calle en concreto dentro del núcleo de La Veguina. Para la modificación del callejero serán necesarios varios trámites administrativos, aunque todo apunta a que el Ayuntamiento mierense los iniciará más pronto que tarde, de forma a lo largo del próximo año, el Coro Minero pueda tener ya su propia calle en Turón.
Precedentes
No sería este el primer bautismo vial que el gobierno local realiza durante este mandato. Y tampoco lo sería por petición popular. Y es que el Ayuntamiento dirigido por Manuel Ángel Álvarez recogió la propuesta de los colectivos vecinales, sociales y el clamor de la población para que el querido Aníbal Vázquez, que fallecía hace dos años, diera nombre a un espacio en Mieres. Así, poco después de su fallecimiento, se cambiaba de nombre el parque de La Mayacina (uno de los principales anhelos y orgullos del malogrado Alcalde), pasase a llevar su nombre.
Ahora, este honor recaerá en una agrupación que ha cumplido sus bodas de platino, o lo que es lo mismo, 75 de años de actividad ininterrumpida, convirtiéndose en el coro minero más longevo del país. Una agrupación masculina que dirige desde hace unos años, y por primera vez, una mujer, Rebeca Velasco. Miles de conciertos han ofrecido durante toda su historia, participando en numerosos eventos tanto en Asturias como fuera de la región, a nivel nacional e internacional. Una de sus últimas actuaciones fue en la plaza del Ayuntamiento de Mieres, con motivo de la inauguración del alumbrado navideño.
Para el próximo año, el presidente de la formación, Nicanor García, apuntaba durante la presentación de la exposición citada que el Coro Minero de Turón ya tiene cerradas varias actuaciones. "Tenemos unos retos para el año que viene buenísimos: vamos a ir a México a cantar cinco días, a Bruselas, a Ponferrada, a Valladolid...", indicaba. Y si todo sigue el curso previsto, habrá que sumar una nueva actuación, en la inauguración de su calle.
