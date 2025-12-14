Llevar la fabada por todo el mundo: La Felguera estrena cofradía gastronómica

"Su excelencia la fabada", el plato estrella de la gastronomía asturiana y de los fogones de La Felguera durante el mes de diciembre ya tiene cofradía en este distrito langreano. La Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" presentó este sábado la Cofradía Gastronómica "Su excelencia la fabada". Lo hizo dentro de las jornadas culinarias que este año cumplen su cuadragesimoquinta edición y que concluyen este domingo.

El presidente de la nueva asociación, Alberto Fernández Hortal, explicó que su intención es "llevar la fiesta al resto de Asturias pero también a distintos puntos de España, Francia y Portugal". Las jornadas de "Su excelencia la fabada" están declaradas de Interés Turístico Regional "pero hay que salir de Langreo y de Asturias porque fuera del Principado es una fiesta poco conocida", subrayó el cofrade. Así que su intención es que la cita esté presente "en todas las rutas en las que participan las cofradías gastronómicas del norte de España".

Socios fundadores

Por el momento solo hay ocho socios, los que pusieron en marcha la idea, "pero todos los que se inscriban antes del 31 de enero serán considerados socios fundadores". Para cualquier asturiano y para cualquier amante de la buena mesa debe ser un honor ser uno de los socios fundadores de una cofradía en honor al plato sagrado de los fogones patrios.

La cofradía nace bajo el paraguas de la Sociedad de Festejos "San Pedro", que organiza las jornadas gastronómicas en La Felguera. Su presidente Juan José Vega Fanjul, "Juancho", calificó la creación de la cofradía como algo "ilusionante". "Es algo nuevo que me parece muy interesante", recalcó para insistir en que "el objetivo es dinamizar La Felguera". En ese punto Fernández Hortal subrayó que desde la nueva asociación gastronómica "se buscan llevar el nombra de La Felguera por toda España y que se sepa que aquí hay muy buena gastronomía y que es un lugar con atractivos turísticos". Fernández Hortal invitó a langreanos y asturianos a sumarse a la iniciativa "porque conoces a mucha gente y adquieres muchos conocimientos gastronómicos".

El primer paso ha sido crear la cofradía y a partir de ahora se irán definiendo las siguientes acciones. Por el momento, quien quiera disfrutar de un buen plato de fabes en La Felguera pueden hacerlo aún dentro de las jornadas gastronómicas "Su excelencia la fabada" en las que dieciséis restaurantes ofrecen este plato hasta este domingo día 14. Se trata de: Sidrería Cantábrico, Parrilla Viejo, Casa Arca, Sidrería Olimar, Sidrería La Pomar, Sidrería El Escalón, Casa Adela, Restaurante Exencia, y las sidrerías Cantábrico, La Faya, Las Dos Vías, San Pedro, Mamba Gastrobar, Palacio de las Nieves, La Cantina del Tiempo y El Parque, además de Casa Vene.