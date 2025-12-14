Mieres, concejo saludable: más de 4.000 vecinos participan en sus programas para mejorar la calidad de vida

Dice una popular canción que "tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor". Y aunque en las dos últimas, el Ayuntamiento de Mieres no puede intervenir, sí lo hace, y con buenos resultados, en la primera ellas. El gobierno local acaba de informa de que más de 4.000 personas participan cada curso en los programas municipales de salud, "que se han convertido en espacios para promover la actividad, el bienestar y la calidad de vida de quienes participan".

Iniciativas como "Cine en la Enseñanza" o "Conoce Mieres de forma saludable" son los programas que más alumnado congregan. En concreto, las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento indican que el pasado curso hubo 1.761 y 1.684 alumnos respectivamente. Pero no son las únicas citas, ya que el programa educativo en Agroecología, con 200 participantes o la terapia con animales abandonados, en la que participan pacientes del centro de salud mental, de centros de integración o residencias llega también a más de 200 personas.

Mesa intersectorial

Desde la concejalía de Salud que dirige Teresa Iglesias se pusieron encima de la mesa estos datos en la última Mesa Intersectorial de Salud, una cita que sirve de espacio para que agentes de la comunidad (movimiento asociativo, responsables de los servicios sanitarios y educativos, instituciones…) pongan en común propuestas e iniciativas para promover el bienestar y la salud de la ciudadanía del concejo y analicen las actividades que ya están en marcha. En este sentido, además de ofrecer los datos de los programas municipales de promoción de la salud, también se dio cuenta de los convenios existentes con el Centro RED y con Proyecto Hombre, que permiten abordar cuestiones de adicciones de forma profesional y especializada.

"La promoción de la salud es un elemento central de las políticas que se desarrollan y en este camino todos y todas como sociedad tenemos algo que decir y proponer", señaló la concejala, que agradeció las propuestas que se plantearon en esta mesa para seguir impulsando actividades que redunden en la calidad de vida y la salud de los vecinos y las vecinas del concejo.