Los vecinos de Blimea ayudan a decorar las calles

Decoración en las calles de Blimea.

Decoración en las calles de Blimea. / Cedida a LNE

Blimea

Los vecinos y el tejido asociativo de Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, se han unido para decorar las calles de la localidad. En los principales espacios, como en el entorno de la plaza de San Roque, se pueden ver todo tipo de adornos navideños, tal y como muestra la imagen.

Aller transformará la travesía de Moreda en un bulevar con más espacio para peatones y terrazas

Los vecinos de Blimea ayudan a decorar las calles

Mieres, concejo saludable: más de 4.000 vecinos participan en sus programas para mejorar la calidad de vida

Laviana pide mejoras en las obras del Nalón en La Chalana, que acabarán en mayo

Llevar la fabada por todo el mundo: La Felguera estrena cofradía gastronómica

Una calle para homenajear a una de las formaciones musicales más ilustres y longevas de Asturias

"El antigitanismo es una forma de discriminación que está muy presente": las mujeres gitanas luchan contra la exclusión en Mieres

A Roberto Llaneza lo mataron en la cámara de gas, Salvador Viñas sobrevivió al campo de concentración: Langreo pone piedras contra el fascismo

