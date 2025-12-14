Los vecinos de Blimea ayudan a decorar las calles
Blimea
Los vecinos y el tejido asociativo de Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, se han unido para decorar las calles de la localidad. En los principales espacios, como en el entorno de la plaza de San Roque, se pueden ver todo tipo de adornos navideños, tal y como muestra la imagen.
