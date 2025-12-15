Javier García Cellino, poeta, publica "Un frío huérfano": "En este libro vinculo la naturaleza con la ausencia y el dolor"

De un hombre experimentado en la vida se puede esperar una obra asentada en un tiempo y un espacio como "Un frío huérfano", del poeta langreano Javier García Cellino. A la ausencia del padre, clavada como un cuchillo sobre la madera –"el oscuro azafrán de la memoria"– se suma la voluntad del poeta para rememorar y crear, e ir suavizando los días desabridos y fríos.

Un libro donde está presente la necesidad de cobijo.

Frente a esa musa tantas veces indomable que es el dolor, el poeta necesita buscar un cobijo. Surge así la poesía como salvación, el poema como forma de procesar el duelo tras una herida profunda, diría que irreparable, como ha sido la muerte de mi padre hace ya muchos años.

¿Cómo se estructura?

El pórtico está formado por tres galerías: el frío, la oscuridad y la risa. Nervaturas distintas, todas se van entremezclando con el objetivo de saldar una deuda que, a su vez, prolonga una herencia paterna cuyo legado me ha sobrevenido de forma natural. El frío de un padre que lloraba siempre el frío de los mendigos y que me atraviesa de continuo –pocas personas habrá tan frioleras como yo–; la oscuridad de quien murió ciego a causa de un glaucoma severo –desde los veintipocos años llevo curándome de la misma enfermedad– y el festival de la risa en el que mi padre participaba a todas horas y que me contagió –no distingo entre chistes buenos y malos: solo entre los buenos y los menos buenos–. Recibir esa transmisión con gozosa alegría es, sobre todo, un homenaje a la vida misma y a quien tanto se esforzó por iluminar mi camino. "Es difícil comprender/ la ternura del mundo/ si el mundo ya no eres tú", digo en uno de los poemas

La soledad compone un modo de resistencia y poética.

La primera condición de "El pájaro solitario", de San Juan de la Cruz, es que va a lo más alto; pero no solo hay que entender esta frase en su sentido religioso, o místico, sino como la verdadera sustancia de la forma poética, el canto que vuela hacia la verdad, hacia lo realmente importante de la vida. La soledad sería, así, un modo de resistencia frente a la incuria de los tiempos, un alzarse desde un territorio moral, estoico, y con una deriva trascendente hacia las verdaderas emociones que suscita en el ser humano.

¿Todo poema breve es una máxima exigencia?

Una gran parte de poetas hemos sentido en alguna ocasión la llamada "poética del silencio", hasta el punto de que hemos especulado, medio como burla o como un desafío, sobre la posibilidad de escribir un poema sin palabras, que implicaría solo pausas y respiraciones. Ello demuestra que somos conscientes de la relevancia de la brevedad en la poesía, pues significa, sobre todo, un refuerzo de intensidad. En mi caso, "Un frío huérfano" surge de la repetición de algunos sintagmas cortos que se me van repitiendo desde la muerte de mi padre: "Te quiero…"; "Te echo mucho de menos…", lo que me llevó al convencimiento de que tenía que traducir esos sentimientos de un modo simple, breve, huyendo de cualquier afectación: "hay días en que tú no estás", o "la vida a veces se confunde/ con un dolor dulce en el pecho".

La naturaleza no deja de ser, como en otros libros suyos, compañía y fuente inspiradora

La naturaleza tiene una parte importante en mi producción poética. Por referirme a mis últimos libros, en "Territorio para el fuego" nació la noche del vértigo de la luz y entre la niebla el cuchillo y las gacelas comparten su fracaso. "El portador de resinas" recoge el vuelo de las aves y el canto de la hiedra. Y lo mismo en "Sonata para un abecedario", donde hay ríos de ceniza y mares de basalto. El poemario "Piedras" está atravesado por una mirada indisimulablemente propalestina, y la piedra funciona como símbolo de lucha, de tierra, de exilio … "En el jardín de las hélices rotas", la naturaleza sufre una transformación y se va convirtiendo en un paisaje onírico, surrealista y posindustrial, sin perder nunca su condición de tal. "Un frío huérfano" vincula más directamente la naturaleza con la ausencia y el dolor: "Hagamos a lo lejos/ un nido de cenizas/ para llorar mejor". Es un recuerdo-homenaje al padre que sufrió el frío y tantas inclemencias de la vida en aquella época difícil. En todo caso, en cualquiera de los libros la naturaleza no tiene una función pasiva. Al contrario, se erige como un espacio para la introspección y la memoria, y también como una referencia ética y de denuncia en muchas ocasiones.

Después de tanta obra ¿cómo evita la reiteración?

Evitar el conformismo, intentar reinventarme cada día, continúa siendo mi mayor aspiración, Por ello, después de catorce títulos sigo al acecho, no me confío, sé que en cualquier momento puedo caer en la trampa, dulce trampa, de las rutinas con las que suele proveernos el oficio y la edad. Me ayudan en esta tarea mis dos faros principales: René Char y su estilo conciso, hermético, pero a un tiempo dotado de gran imaginería, y Salvatore Quasimodo, con su poética clara y vital.