La Montaña Central, gastronomía en estado puro: descubre los ganadores de los premios "María Luisa García" de cocina

La mierense María Luis García fue una de las figuras más importantes de la región en materia gastronómica. Con sus libros de recetas, divulgó la cocina por todo el Principado, convirtiéndose en una referente entre las guisanderas de Asturias. Un legado que ahora continúa con los premios que llevan su nombre y que desde hace un lustro se otorgan a personas o entidades que hayan seguido su camino en cuanto a la promoción gastronómica. La Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias, que agrupa a los municipios de Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa, ha elegido ya a los ganadores de la quinta edición de los Premios Gastronómicos María Luisa García, que se conceden cuatro categorías, tres de ámbito autonómico y una de carácter peninsular (España y Portugal). En total, se presentaron 28 candidaturas.

En la categoría "Premio a la producción local - Alimentos del Paraíso Natural", que reconoce a productores y productoras locales adscritos a la marca "Alimentos del Paraíso Natural", ha resultado ganadora la empresa "Olaya Miel". Se trata, explica el jurado, de una "empresa familiar ubicada en Felechosa, que alcanza ya la tercera generación". "Pionera en la producción de mieles monoflorales y en la práctica de la trashumancia en Asturias, elabora miel ecológica mediante métodos tradicionales que priorizan el bienestar de las abejas y el respeto por el entorno. Practican una apicultura sostenible, libre de químicos, sin alimentación artificial y dejando suficiente miel para la supervivencia invernal de las colmenas", detallan los responsables de la Montaña Central.

Dulce

En la categoría de premio a la "Proyección Rural", patrocinado por la Caja Rural, se reconoce a emprendedores y proyectos, públicos o privados, que apuestan por la revitalización del medio rural en Asturias. El ganador ha sido Jonathan González Ovalle, de la Pastelería Cabo Busto. En el fallo se explica que "tras formarse y trabajar durante varios años fuera de su localidad natal, Jonathan González decidió regresar para convertir Busto, pequeño pueblo del municipio de Valdés, en un referente nacional de la repostería artesana". "En su obrador se fusionan tradición, técnica y producto local. Su proyecto ha generado empleo estable y atrae cada año a miles de visitantes", indican.

Jonathan González, de Cabo Busto. / LNE

En cuanto al premio a la "Trayectoria Profesional en Asturias", que patrocina la marca asturiana "Cocina de Paisaje", se galardona a mujeres profesionales de la cocina asturiana que han dedicado su vida a este sector, contribuyendo a preservar y enriquecer la cultura gastronómica regional. La elegida ha sido Ramona Menéndez (Casa Belarmino). Señala el fallo del jurado que Menéndez es "una reconocida guisandera y tercera generación al frente del histórico bar-tienda Casa Belarmino, fundado en 1930". Además, apunta que Ramona Menéndez "ha sabido mantener vivo el espíritu de los antiguos chigres, impulsando al mismo tiempo una cocina cuidada, de producto y elaborada a fuego lento". Y agrega: "Bajo su dirección, el establecimiento se ha consolidado como un referente gastronómico y social, incorporando además un pequeño complejo de alojamientos rurales".

Divulgación

Por último, el premio a la "Trayectoria Profesional de la Península Ibérica" que patrocina Hunosa y que viene a distinguir a personas, empresas y entidades de España y Portugal que, siguiendo el ejemplo de María Luisa García, han dedicado su vida a la conservación del patrimonio gastronómico de sus territorios, ha recaído en Rosa Tovar. "Cocinera, escritora, traductora y divulgadora gastronómica, es una de las voces más influyentes de la cultura culinaria española", apunta el fallo, para agregar que "desde hace décadas estudia y difunde el valor cultural de la gastronomía, impartiendo formación en escuelas de referencia y publicando una extensa obra que abarca recetarios y estudios especializados".

La entrega de los ya consolidados premios María Luisa tendrá lugar en un emblemático marco. La sala de máquinas del Pozo San José de Turón, recientemente recuperada como espacio cultural por la hullera pública, acogerá esta gala el próximo viernes, a las 19.30 horas.