Los moteros toman Mieres: más de trescientos "Papá Noel" recorrerán el concejo para llevar la Navidad a las residencias de mayores

Una Navidad más, y van casi una veintena (aunque la cifra oficial son 17 ediciones), decenas de moteros tomarán las calles y carreteras de Mieres para celebrar estas entrañables fechas sobre ruedas. Será este sábado cuando tenga lugar la llamada "Papanoelada Motera", que partirá del casco urbanos de Mieres llegando a Ablaña, Santullano, Turón Figaredo y Ujo, para regresar de nevo a la capital de concejo y cerrar ahí la marcha.

El presidente del club MotoAstures, Alberto González Masid, explicó que "este año tendremos un recorrido similar al de otros, partiendo de Mieres para ir a la residencia de mayores de Ablaña, a la de Mieres y a la de Santullano". Posteriormente, "la caravana se dirigirá a Figaredo y luego vamos a Ujo, donde habrá un pincheo gracias a tres colaboradores que tenemos". Y para terminar, indicó, "bajaremos al parque Jovellanos donde entregaremos la camiseta conmemorativa a los participantes que se hayan inscrito".

Masid indicó que ahora mismo hay casi 250 inscritos, pero que las cifras crecerán hasta el sábado. "Si no llueve, seguramente esa cifra se multiplique, es algo que nos pasó el año pasado, que llegamos a más de 400 participantes. Así que este año seremos más de 300 seguro", explicó. Quiso dejar claro que "para nosotros es importante avisar de que si alguien no está inscrito, es posible que no haya camiseta".

Historia

Esta "Papanoelada" nació hace casi 20 años. "Aunque en el cartel ponga la XVII edición, lo cierto es que ya hace 19 años hicimos algo, pero apenas fuimos cinco personas", señala Masid. "Vi en su día que esto lo hacía una asociación de Barcelona para visibilizar a los niños con autismo y aquí pensé en hacerlo para acercar a las residencias de mayores la Navidad", apunta. Y aunque los comienzos, como relata, no fueron fáciles, ahora el éxito es rotundo. "Tener a 300 o 400 moteros en Mieres creo que es una cantidad muy importante", señala Masid.

Las luces en la plaza de la Iglesia de Ujo. / Cedida a LNE

Esta actividad no es la única que el Motoclub Astures, que ronda los 40 socios, hace por Navidad. Aunque ahora todavía tiene la sede en Figaredo, el club se desplazará en breve a Ujo. Y para caer de pie en la comunidad, la pasada semana se lanzaron a contribuir con la iluminación navideña de la localidad. Lo hicieron por todo lo alto, con presencia de Papá Noel y el Grinch, y con una cuenta atrás que sirvió para encender las luces que aportaron en el campo de la Iglesia.

Desde el Ayuntamiento de Mieres, el concejal de Protección Civil, Marcelino Estrada Lada, se mostró encantado con la actividad, y aseguró que el Ayuntamiento "siempre está dispuesto a colaborar con estas actividades, y más aún con una entidad que deja que colaboremos". Así, el edil explicó que dos agentes de la Policía Local y cuatro miembros de Protección Civil irán en la "Papanoelada" para velar por la seguridad de participantes y vecinos.