La Navidad ya suena en Mieres: los escolares del colegio Liceo salen a la calle a cantar su villancico
Decenas de padres acudieron a la puerta del colegio para ver a los pequeños en su primera actuación de la semana
Llegan las Navidades y en el colegio Liceo Mierense tienen preparado un programa de actividades para celebrar la última semana escolar del año. Y la primera de ellas ha dejado a padres y viandantes atónitos. La mayoría de eventos o propuestas del centro son de puertas para adentro, pero la de este lunes ha sido una sorpresa para todos. Los pequeños, divididos en dos grupos, salieron a las puertas del colegio a cantar su villancico, haciendo que a más de una madre, padre, abuelo o abuela se les cayera la baba.
La convocatoria para los padres llegó por la mañana por la aplicación que usa el centro para las comunicaciones. A las 13.30 horas, salieron por la puerta principal los alumnos de infantil, 1.º y 2.º de Primaria, y entonaron una versión personalizada del clásico "Dulce Navidad". Desde varios minutos antes, decenas de padres se congregaban para ver a los pequeños. Minutos más tarde, salían el resto de alumnos por otro de los accesos, el de la calle Martínez de Vega, donde repitieron operación.
Semana
Todos ellos, además, vestidos para la ocasión con gorros y diademas navideñas, temática del primer día de la semana festiva de Liceo. Este martes, los escolares llevarán un aperitivo navideño, el miércoles unos calcetines con motivos de esta época, y el jueves un jersey o sudadera. Y para el viernes, las puertas del patio se abrirán para despedir este primer trimestre del curso junto a las familias en la gala de Navidad, en un evento que suele ser emotivo y festivo a partes iguales, especialmente para aquellos peques que han llegado este año al colegio y también para los que saben que será su última función de Navidad en el colegio antes de pasar al instituto.
