Patrimonio en peligro: el PP de Mieres alerta del riesgo de derrumbe de este inmueble sobre el que "hay que intervenir sin demora"

El concejo de Mieres tiene grandes potencialidades y, entre ellas, está el rico patrimonio natural, industrial y tradicional que se acumula en su territorio. Pero no siempre estos elementos están conservados de una manera idónea. Esto es precisamente lo que denuncia el PP de Mieres, cuyo grupo municipal ha presentado una moción para su debate en el Pleno en la que exige actuaciones inmediatas en la zona de Les Escueles (San Tirso), debido al "grave estado de abandono" que presentan el antiguo lavadero y el edificio de las antiguas escuelas.

El concejal popular Víctor Ferreira explica que el lavadero, un elemento tradicional del pueblo, "lleva años sin agua, está prácticamente inaccesible y es imposible de utilizar, porque nadie puede llegar a él en condiciones". El edil denuncia que "se ha dejado deteriorar un espacio que forma parte de la identidad del pueblo". Por este motivo, exige su "adecentamiento integral y la recuperación del suministro de agua, algo tan básico que resulta incomprensible que no se haya resuelto".

El estado actual del lavadero del núcleo de Les Escueles. / Cedida a LNE

Escuela

El PP también ha alertado sobre la situación de las antiguas escuelas, que califica de "ruinosa y peligrosa". Según afirma Ferreira, el inmueble "presenta riesgos evidentes tanto para quienes circulan por la carretera como para la vivienda colindante". El concejal popular señala que "no se puede esperar a que haya un daño personal o material para actuar; el Ayuntamiento tiene la obligación de intervenir sin más demora".

La moción, que se debatirá este jueves, incluye igualmente la petición de limpieza y desbroce de toda la zona que rodea tanto el lavadero como el entorno de las antiguas escuelas. "Es evidente que se ha abandonado el mantenimiento básico", asegura el concejal, que añade que "la vegetación invade todo y contribuye a la sensación de dejadez generalizada. No es aceptable que los vecinos tengan que convivir" con esta situación.

Ferreira concluye reivindicando una respuesta "seria, inmediata y eficaz" por parte del gobierno local: "Les Escueles merece dignidad, seguridad y atención. No pedimos nada extraordinario, solo que se cuide lo que es de todos y se garantice que los vecinos puedan transitar y vivir en condiciones".