El reto de seguir ganando población: habrá más de nuevos 200 pisos públicos para alquileres baratos en las Cuencas

Las Cuencas tienen en marcha proyectos para la construcción, compra o rehabilitación de más de 200 viviendas públicas, concretamente 212, destinadas paliar la crisis por los altos precios del alquiler y venta. Las hay de distintos tipos, desde la construcción de nuevos edificios desde cero, como en Langreo, a la rehabilitación de construcciones ya existentes, como el antiguo colegio La Salle de Turón (Mieres) a la compra de pisos ya existentes para alquilarlos desde empresas públicas de vivienda, como en Aller o Mieres. La inversión global ronda, por ahora, los 25 millones de euros.

Construcción de viviendas de alquiler barato para jóvenes en La Felguera / D. O.

Langreo

El proyecto de más envergadura y el más avanzado es el de Langreo. El Principado, a través de la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, construye en La Felguera 60 viviendas destinadas a alquiler barato para jóvenes del concejo. Se busca fijar población con una inversión de 7,8 millones de euros. Las obras comenzaron el pasado mes de junio y está previsto que estén concluidas en enero de 2027. El bloque dispondrá de dos portales, uno situado en la calle Dolores Ibárruri (con 25 viviendas) y otro en la calle Llugarín (35 viviendas). Habrá también un local comercial en el edificio.

La actuación cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. Las viviendas que se van a construir en La Felguera ocuparán un único solar de 4.149 metros cuadrados, en la zona próxima al estadio de fútbol de Ganzábal. Los pisos que se pondrán en alquiler contarán con salón-comedor, cocina y entre 1 y 3 dormitorios y 1 ó 2 baños. El grueso de las viviendas, 50, serán de 2 habitaciones. Habrá cinco de tres dormitorios y otras tantas de un solo dormitorio.

Remontando el río Nalón, en San Martín del Rey Aurelio, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, anunció hace un mes la construcción de una treintena de viviendas de alquiler barato en terrenos colindantes con el nuevo centro de salud de Sotrondio. El proyecto contará con una primera partida de 377.500 euros, incluida en los presupuestos autonómicos del próximo año, y se desarrollará en fases sucesivas hasta superar una inversión total de cinco millones, según anunció Zapico. Las obras comenzarán el año que viene.

Inicio de las obras de construcción de viviendas de alquiler para jóvenes en Laviana / LNE

Laviana

Donde sí han comenzado las obras, hace escasamente dos semanas es en Laviana, donde se construyen 48 viviendas de alquiler asequible y "preferentemente para jóvenes del concejo". La inversión es de 6.082.222 euros. Se levantará un edificio en una parcela de 1.126 metros cuadrados emplazada en el conocido como "parque" de la calle Alfonso Camín, junto al paseo fluvial y al nuevo parking del centro de Pola de Laviana. Y también muy cerca del colegio público Elena Sánchez Tamargo. En total, 40 de los pisos serán de dos dormitorios, cuatro de una sola y otros cuatro tendrán tres habitaciones. Del proyecto saldrán dos viviendas adaptadas a personas con discapacidad.

En la cuenca del Caudal hay tres proyectos en marcha, dos de ellos en Mieres, uno en la capital y otro en Turón, y el tercero en el concejo de Aller. Son tal vez los más innovadores de todos los que se desarrollan en las comarcas mineras.

Mieres

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunciaba esta misma semana que antes de fin de año se pondrá en marcha una experiencia piloto de alquiler de 171 viviendas en toda España. Lo hará ”Casa 47”, la nueva Entidad Estatal de Vivienda que el Gobierno ha creado a partir de Sepes. De esas viviendas, propiedad de la antigua empresa pública del suelo, 37 están en Mieres, en la zona de La Mayacina, en el edificio "negro". Este anuncio llega después de que el Gobierno aprobase el pasado martes el Real Decreto que modifica el estatuto de la empresa estatal Sepes para transformar su nombre y adaptar su organización a la "nueva realidad de Casa 47". Además, como el portal a través del cual se podrán solicitar las viviendas aún está en desarrollo --previsiblemente empezará a funcionar en 2026 --, las bases de esta convocatoria piloto se publicarán directamente en la web de “Casa 47”.

Antiguo colegio La Salle de Turón / LNE

Turón

Otro proyecto innovador es el de Turón donde el antiguo colegio La Salle se reconvertirá en bloque de viviendas tuteladas para mayores. También hace un mes se presentaba por fin un proyecto que el Ayuntamiento de Mieres ya había planteado al Principado en 2018 y que hasta ahora no se había hecho realidad. La obra se ha adjudicado en 5 millones de euros y supondrá la construcción de 37 viviendas para mayores, un término medio entre las residencias y la vida en el domicilio propio. Según explicaron en su día desde el Ayuntamiento, "es una iniciativa basada en dar respuesta a las necesidades de las personas mayores, fomentando su autonomía personal y ofreciéndoles servicios necesarios para que puedan seguir viviendo de forma independiente". Se trata de alojamientos en los que las personas hacen su vida con normalidad, pero con servicios destinados a facilitar las labores domésticas y proporcionar otros cuidados que pudieran necesitar.

Aller

También en la cuenca del Caudal, en Aller, la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos sigue inmersa en su proyecto de adquisición, mediante concurso, de viviendas para destinarlas a alquiler en el concejo. El objetivo es que la población pueda acceder a casas con un arrendamiento asequible y que se pueda fijar población en la zona. Con una inversión de 300.000 euros, El Principado apuesta por este plan de compraventa de viviendas para reducir los precios del alquiler en Aller con una inversión de 300.000 euros.