Del Teso: "Tenemos muchos datos y poca atención"
El profesor analiza invitado en Cauce del Nalón el impacto de la verdad y los discursos falsos
Para Enrique del Teso, profesor titular de Lingüística de la Universidad de Oviedo, vivimos "tiempos de descompensación entre datos y atención, tenemos muchos datos, y poca atención". Por eso "quien sea capaz de fijar nuestra atención en unos datos más que en otros tiene muchas posibilidades de condicionar nuestras valoraciones". Son algunas de las reflexiones de Del Teso durante la conferencia "Relatos, acciones, verdad y movilización", que pronunció en la Casa de la Buelga de Ciaño invitado por la Asociación Cauce del Nalón.
"Las verdades o mensajes falsos tienen que conectar con emociones intensas y que den autoestima a los receptores" y por tanto los movilicen, señaló el experto.
Antes del inicio de la ponencia de Del Teso, Cauce del Nalón recordó a las 45 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en España.
En acto concluyó con un actuación musical a cargo de May Rodríguez.
