Títeres, cuentacuentos, karaoke, cine (y muchas actividades más): la Navidad quiere llegar a todos los rincones de Langreo

La Navidad quiere llegar a todos los rincones en Langreo. Así lo explicaron los responsables del gobierno local en la presentación de la programación cultural y de ocio de las fechas festivas. En el acto se hizo entrega del premio a la mejor postal navideña a Beltrán Fernández Menéndez, de 8 años, cuyo dibujo será la imagen que ilustrará el "Salón de Navidad" (la programación destinada a los más pequeños) en esta edición.

Los representantes del Ayuntamiento indicaron que "la programación vuelve, por segundo año consecutivo, a alejarse del modelo centralizado de etapas anteriores para llevar las actividades a los barrios y a los distintos distritos del concejo. De este modo, se facilita que niños y niñas puedan participar cerca de sus casas, se evitan desplazamientos innecesarios y se favorece el encuentro entre menores de diferentes zonas, al tiempo que se da protagonismo a las asociaciones locales como parte activa de la vida cultural del municipio".

Actividades

A lo largo de las vacaciones se desarrollará un amplio abanico de propuestas con actividades que van desde los títeres y los cuentacuentos hasta talleres creativos, de cocina e intergeneracionales. Además, también habrá un "escape room" navideño, karaoke y "distintas iniciativas musicales y deportivas que tienen cabida en este programa gracias a la colaboración con asociaciones", resaltó el gobierno local.

El dibujo de la postal ganadora. / LNE

La programación cultural se complementará con teatro, cine y música. El 2 de enero se proyectará el film "Red One" a las 18.00 horas; el 21 de diciembre será el concierto de Navidad de la Banda de Música de Langreo, a las 12.30 horas; el 26 de diciembre, a las 18.00 horas, habrá un concierto bajo el título "Cuentos para no dormir"; y el 27 de diciembre, a las 19.00 horas, llegará "Voblanavidad, por eso cantamos". Ya con el nuevo año estrenado, el 3 de enero será la representación teatral de "Dadá", a las 18.00 horas. Todas estas actividades serán en el teatro José León Delestal.

Juegos

A estas propuestas se le suman los torneos y actividades deportivas navideñas, en las que participan los distintos clubes del concejo. Como novedad, destacan los trucos y juegos que se desarrollarán en el circuito de "pumptrack" del Parque Dorado. Tampoco faltará el tradicional tren navideño que recorrerá los principales núcleos del concejo y la elaboración de la carroza de Reyes, realizada por los Grupos de Participación Infantil y Adolescente (PIA), "con una participación creciente de niños y niñas. La programación culmina con las tradicionales recepciones reales y la Cabalgata, citas ya consolidadas dentro de la Navidad municipal", concluyó el gobierno local.

Mercadillos

Será una Navidad intensa en Langreo- El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Comerciantes e Industriales de La Felguera (Acoivan), pondrá en marcha esta semana el mercadillo navideño de La Felguera al que se suma, este año, el mercadillo de Sama. Ambos permanecerán abiertos desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.