Fue uno de los barrios de Langreo más castigados por la obra del soterramiento: ahora se construirán 110 pisos públicos de alquiler (con esta millonaria inversión)

El Principado, y todo el mundo, es consciente de que el barrio de El Puente, en Langreo, no es el lugar más atractivo para que las promotoras privadas decidan construir bloques de viviendas. Tras dieciséis años sufriendo las obras del soterramiento ferroviario de la línea de ancho métrico Gijón-Laviana entre La Felguera y Sama, la zona ha quedado muy degradada. Ante esta situación la Consejería de Ordenación del Territorio que lidera Ovidio Zapico (IU) ha tomado la iniciativa de regenerar el barrio y construir tres bloques que sumarán un total de 110 viviendas públicas destinadas al alquiler.

Cumplir expectativas

Es lo que recoge el convenio que Zapico y su director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, presentaron este martes al Ayuntamiento de Langreo. El convenio "cumple", señaló el alcalde de Langreo, Roberto García, "con las expectativas de unos vecinos que llevan muchos años encerrados y sufriendo las consecuencias de una obra inacabable". Algunos de esos vecinos verán como expropian sus viviendas. Para desarrollar el proyecto del Principado, con esa reserva regional de suelo para construir vivienda pública, se expropiarán más de medio centenar de construcciones, entre ellas viviendas, situadas entre la zona del soterramiento, por donde pasaban las vías del tren, y la carretera que atraviesa el barrio. La actuación se enmarca, explicó Latierro por centrar el espacio, "entre Cristalbox y una empresa de materiales de construcción". Será ahí donde el año que viene comenzarán los derribos.

Barrio de El Puente, en Langreo. / LNE

3,7 millones de euros para expropiaciones en 2026

Ovidio Zapico explicó el proceso. El Principado ha presentado el borrador del convenio al Ayuntamiento. En cuanto el texto sea definitivo deberá ser aprobado por el Pleno municipal y posteriormente por el Consejo de Gobierno del Principado. Zapico calcula que eso será a finales del próximo mes de febrero. Después empezarán las expropiaciones y las demoliciones. El presupuesto regional de 2026 incluye 3,7 millones de euros para el inicio de unas expropiaciones que Latierro calcula que alcanzarán "los cinco o seis millones de euros". Las cuentas públicas reflejan otra partida de 250.000 euros "para trabajos complementarios" en la zona, subrayó Zapico.

El alcalde de Langreo aseguró que el convenio con el Principado "está muy avanzado", por lo que aseguró que "el Pleno lo aprobará y el próximo año se empezará a trabajar". En el convenio no están solo las expropiaciones y la construcción de 110 viviendas públicas de alquiler, sino también "arreglar la puñetera carretera (la calle Pepita Fernández Duro) que lleva 16 años con los mismos baches y cada vez son más grandes".

De izquierda a derecha, Ignacio Ruiz Latierro, Ovidio Zapico, Roberto Marcos García y José Antonio Cases, concejal de Urbanismo de Langreo / D. O.

Crecimiento demográfico

El consejero de Ordenación del Territorio enmarcó la actuación en el crecimiento demográfico de Langreo, que ha sumado 600 habitantes en los dos últimos años. "Eso exige una respuesta para generar vivienda y en este caso además de eso regeneramos una zona que urbanísticamente estaba muy devaluada". Zapico sumó estas 110 nuevas viviendas con las 60 que ya se están construyendo en La Felguera, en Langreo Centro. En ese aspecto el alcalde quiso explicar que en Langreo fallecen al mes 40 personas y se producen 14 nacimientos, lo que supone un decrecimiento de 26 habitantes por lo que "para crecer 300 habitantes al año supone que anualmente se empadronan 600 personas en el concejo". Ahí quiso zanjar cualquier polémica, en especial en redes sociales, sobre la procedencia de esos nuevos vecinos, "que en su mayoría proceden de Madrid, de Baleares y de otros puntos de España".

Volviendo a la actuación urbanística y a cuestiones técnicas y administrativas, Ignacio Ruiz Latierro señaló que las tres unidades de gestión, las parcelas en las que se construirán los edificios, ya están en el Plan General de Langreo, con lo que no hay que modificarlo, lo que alargaría la tramitación.