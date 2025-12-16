Un castillete con gorro navideño para felicitar las fiestas en San Martín: una alumna del Sagrada Familia gana el concurso municipal de postales
Valeria Benito Doruc se llevó el premio principal
La alumna Valeria Benito Doruc, del colegio Sagrada Familia, ha sido la ganadora del XXIII Concurso escolar de postales organizado por la Concejalía de Cultura de San Martín del Rey Aurelio. Su original dibujo de un castillete minero con sombrero de Papá Noel se ha convertido en la felicitación institucional del Consistorio para estas Navidades.
La postal fue elegida por la Comisión de Cultura y Educación entre centenares de dibujos presentados por alumnos de los colegios del municipio. También han sido premiados en el certamen los dibujos realizados por Cayetana Fernández García, en la categoría de 3 a 5 años; Vera Fernández Muramás, en el apartado de 6 a 8 años; y Telmo Roces Rivera, de 9 a 12 años, todos ellos del colegio Sagrada Familia.
Entrega de premios
El acto de entrega de los premios a los alumnos galardonados tuvo lugar este martes en el salón de plenos, presidido por el alcalde José Ramón Martín Ardines y la concejala de Educación, Mari Paz Alonso. También estuvo el director de Alcampo Valle del Nalón, Joaquín Míguez, entidad que patrocina habitualmente el certamen. Los escolares recibieron los diplomas acreditativos, tarjetas regalo para canjear en el centro comercial y diferentes presentes donados por la cadena comercial.
De la felicitación Navideña de San Martín se han impreso alrededor de 500 copias que han empezado a remitirse vía correo postal a diferentes administraciones públicas, entidades y asociaciones de toda Asturias, España y del extranjero para felicitar las fiestas navideñas.
