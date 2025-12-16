El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" ya tiene campeones: estos son los ganadores

El X Concurso de tonada "Ciudá de Llangréu" ya tiene ganadores. El jurado compuesto por Avelino Fernández Corte y Mariceli Fernández ha dado a conocer su fallo, que coloca a Esteban Verdeja (Cantabria) y Lorena Corripio (Carrandi) como ganadores en la categoría absoluta, masculina y femenina. Los campeones en aficionados fueron Diego Pérez (Pola de Siero) y Raquel Gutiérrez (Tolivia).

Diego Pérez. / LNE

El premio especial "Xuacu el de Sama" (a la mejor canción de este intérprete cantada en el concurso) fue para Raúl Díaz (El Entrego), que interpretó "Viva la xente minera", mientras que la ganadora del premio especial "Celso Casal Candanedo" destinado a los jóvenes valores (de 13 a 22 años) fue Marina Carbajosa (Grado).

Todos los ganadores recibirán sus distinciones este sábado, a las 12.00 horas, en la jornada de clausura que se celebrará en el cine Felgueroso. Se subirán a las tablas para catar en un programa que también incluye la actuación especial del Laureado Coro Santiaguín. El gaitero oficial será Valentín Fuente y la presentación correrá a cargo de José Manuel González Granda.

Raquel Gutiérrez. / LNE

El certamen de tonada de Sama, que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, está organizado por la Asociación Amigos de la Toná "Mina la Trechora", que nació hace once años con "la misión de conservar y promover la cultura tradicional asturiana y dinamizar la villa de Sama con actividades de ocio y cultura", destacaron sus responsables, que agradecieron el apoyo de los colaboradores y del público que acudió a lo largo de este otoñó a las galas celebradas en el cine Felgueroso (cuatro eliminatorias, tres semifinales y dos finales).

Marina Carbajosa. / LNE

Clasificación

En categoría absoluta masculina, Esteban Verdeja quedó por delante (por este orden) de Sergio Menéndez, César González, Aquilino Fernández, Raúl Díaz, Ricardo Balmori, Fernando García Nuño, José García y Andrés Abad. Fernando Fernández Arduengo fue décimo. Le siguieron Daniel Pérez, Manuel Rosa y Javier Toral.

En el apartado femenino de la misma categoría, Lorena Corripio se impuso a Alicia Villanueva (segunda), Cristina Sánchez, Maribel González, María García y Piedad García.

Raúl Díaz. / LNE

En aficionados, Antonio González y Maribel Fernández fueron segundos en los apartados masculino y femenino. En el certamen juvenil fue segundo Néstor Díaz, por delante de Jairo Pérez, Celia Noriega y Bárbara Riesco.