Chyspita, el panda rojo (y solidario): organizan en Lena un cuentacuentos para recaudar fondos para la Asociación de Chiari y Siringomielia

La actividad será el 3 de eneros en el teatro Vital Aza

Parte del cartel anunciador.

Parte del cartel anunciador. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Lena

La Asociación de Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias (ChySPA) organizará el cuentacuentos "Chyspita el panda rojo" el sábado 3 de enero, a las 18.00 horas en el teatro Vital Aza, en Lena, en colaboración con el Ayuntamiento y centros escolares del concejo. La entrada solidaria de tres euros incluye, de regalo, el cuento "Chyspita, el panda rojo". Las entradas ya están a la venta en la Casa de Cultura y se podrán adquirir también en la taquilla del teatro, el mismo día del cuentacuentos.

Fondos

Los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias (presidida por la lenense Gemma Domínguez Fernández) , entidad sin ánimo de lucro creada para "agrupar, informar y ayudar a las personas afectadas por Chiari y Siringomielia y a sus familiares", señaló el gobierno local. Dentro del programa de atención integral a las personas afectadas, el colectivo cuenta con un grupo de teatro terapéutico, creado en 2010 con "el objetivo de dinamizar y acompañar a los socios. Cumple una función esencial de sensibilización y difusión, dando a conocer una enfermedad poco conocida e invisible a través de la cultura y el arte".

