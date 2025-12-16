Langreo implanta "contenedores inteligentes" para mejorar el reciclaje de basura (y evitar sanciones que repercutan en los vecinos)

Una tarjeta asociada al recibo de la tasa de basura de cada usuario servirá para que los vecinos de Langreo puedan tirar los restos orgánicos en los contenedores marrones situados en las calles del concejo. Es el sistema que implantará el Ayuntamiento, y que ya funciona en otras localidades, para intentar aumentar la tasa de reciclaje y acercarse lo más posible a las exigencias europeas, evitando así sanciones.

El nuevo sistema de gestión de residuos basado en el uso de tarjetas electrónicas inteligentes, que se pondrá en marcha en los próximos días, "permitirá identificar a los usuarios y registrar el peso de los residuos depositados en los contenedores municipales, garantizando una trazabilidad precisa de los residuos generados por cada hogar o establecimiento", explican los responsables del gobierno local. Y añaden que "esta medida se enmarca dentro de la estrategia municipal para mejorar el servicio de recogida y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible, acorde a las directrices autonómicas y europeas".

Se busca avanzar en la gestión de residuos urbanos, fomentar el reciclaje y reforzar la limpieza del municipio. Además, se evita el uso indebido de los contenedores marrones, los de restos orgánicos. Esta tecnología permitirá también "disponer de datos reales que faciliten la planificación de rutas, la reducción de costes y una mejor toma de decisiones en materia medioambiental".

Residentes, comercios y empresas

El sistema, dirigido tanto a residentes como a comercios y empresas del concejo, se aplicará en esta primera fase a los contenedores de fracción orgánica. Cada tarjeta será personal e intransferible y estará asociada al número de abonado de la tasa de basuras. La distribución de las tarjetas comenzará de manera progresiva. En una primera fase, se contactará telefónicamente con las personas que ya estaban adheridas a la anterior campaña de apertura de contenedores de orgánica mediante llave. Posteriormente, el reparto se ampliará al resto de vecinos y empresas.

Para la obtención de la tarjeta será necesario facilitar el número de abonado, que figura en el recibo de la tasa de basuras. La recogida podrá realizarse en el Servicio Municipal de Medio Ambiente, de lunes a jueves en horario de 12.30 a 13.30 horas. Además, se habilitarán puntos informativos y de distribución en todos los distritos del municipio, en horarios alternos de mañana y tarde, con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de vecinos y vecinas. También se pondrá en marcha una campaña explicativa.

Con la implantación de este sistema, el Ayuntamiento da un paso más hacia el modelo conocido como "de pago por generación", que permitirá premiar a quienes reciclan más y generan menos fracción resto.

Política de reciclaje europea

Estas mejoras en el sistema de recogida de basura están marcadas por la Unión Europea y han supuesto un aumento en las tasas municipales. Los ayuntamientos deberán cobrar directamente al ciudadano en caso de no llegar al porcentaje de reciclaje requerido por la UE, que se sitúa en el 55%. Esta nueva tasa ya ha comenzado a funcionar en diferentes municipios de España y, en 2026 se espera que se implante en todo el territorio nacional.

En Asturias, la aplicación de este nuevo gravamen afecta ya a los bolsillos de los ciudadanos, porque los principales ayuntamientos ya cobran ese impuesto. Otros tendrán que sumarse y en muchos casos expresan dudas y desconcierto sobre su tramitación. Esta tasa, que por primera vez supone repercutir directamente a la población el coste del tratamiento de la basura, viene originada por la ley de residuos y suelos, que se aprobó en el año 2022

Dentro de su política para mejorar el reciclaje, el Ayuntamiento de Langreo adquirió el pasado mes de marzo un nuevo vehículo municipal, un camión pequeño, que permite la recogida de enseres y de residuos en lugares de difícil acceso dentro de localidades de la zona rural, espacios que no permiten la circulación de vehículos de mayor envergadura. La nueva camioneta dispone de dos apertura laterales para facilitar las operaciones a los trabajadores, y también puede usarse para la recogida de basura en los pueblos de Langreo.