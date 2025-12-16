Navidad a la carrera y sobre mojado en Laviana: el cross escolar reunió a numerosos participantes pese a la lluvia

La ilusión por el deporte se impuso a la lluvia y el frío entre los numerosos niños y adolescentes que este martes compitieron en Laviana en el XXXVI Cross de Navidad, segunda prueba puntuable para los juegos escolares de campo a través (en la zona del Nalón).

Participantes en la prueba. / LNE

La competición tuvo lugar en el entorno de las piscinas municipales y hubo recorridos de 800, 1.000, 1.600 , 2.000 y 4.000 metros, dependiendo de las diferentes edades.