Navidad a la carrera y sobre mojado en Laviana: el cross escolar reunió a numerosos participantes pese a la lluvia
Es la segunda prueba puntuable para los juegos escolares de campo a través
M. Á. G.
Pola de Laviana
La ilusión por el deporte se impuso a la lluvia y el frío entre los numerosos niños y adolescentes que este martes compitieron en Laviana en el XXXVI Cross de Navidad, segunda prueba puntuable para los juegos escolares de campo a través (en la zona del Nalón).
La competición tuvo lugar en el entorno de las piscinas municipales y hubo recorridos de 800, 1.000, 1.600 , 2.000 y 4.000 metros, dependiendo de las diferentes edades.
