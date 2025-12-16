Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Papá Noel, talleres creativos y quince stands (con todo tipo de productos): la feria de Navidad llega a Mieres este viernes

Junto a los expositores comerciales habrá uno dedicado a informar y promocionar la labor de asociaciones sociales del concejo.

La feria del pasado año.

Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres del Camino

Mieres se prepara para la Navidad. La feria de artesanía y comercio contará este año con 15 stands, instalados en el parque Jovellanos desde este viernes, 19 de diciembre, hasta el 5 de enero. Junto a los expositores comerciales habrá uno dedicado a informar y promocionar la labor de asociaciones sociales del concejo.

"Esta es una de las citas más tradicionales y esperadas de estas fechas en Mieres", señaló el gobierno local, impulsor del evento a través de la concejalía de Comercio y Hostelería. "El parque se convertirá durante estas fiestas en espacio de compras, de encuentro y de actividad con un ambiente festivo y navideño en pleno centro del casco urbano".

Productos

Los responsables municipales añadieron que habrá 14 stands comerciales en los que se "podrán encontrar todo tipo de productos como juguetes, bisutería y artesanía, joyería o textil. Y otro dedicado al movimiento social del concejo en el que distintas asociaciones ofrecerán información sobre la labor que desarrollan; esta feria será una edición más un lugar de visita ineludible durante estas fiestas".

Además de los stands, la feria albergará distintos talleres, unos dirigidos al público infantil y otros a personas adultas. Entre los infantiles habrá un taller de "navidornos", el viernes 26 de diciembre, de 17.00 a 19.00 horas; y otro de postales navideñas, el 2 de enero, a la misma hora. "Los talleres infantiles son abiertos, sin necesidad de inscripción previa. La participación será por orden de llegada hasta completar aforo y están dirigidos a niñas y niños a partir de 5 años, que deberán estar en compañía de una persona adulta".

Adultos

Los talleres creativos dirigidos a personas adultas incluyen estampación botánica (27 de diciembre, a las 12.00 horas) y la actividad "Nosotras también pintamos", el sábado 3 de enero a la misma hora. Es imprescindible inscripción previa a partir del día 19 de diciembre en el stand de El Llokal en la propia feria.

Además, la Feria de Navidad recibirá visitas especiales durante estas semanas. Papá Noel y el elfo estarán el martes 23 de diciembre de 17.00 a 19.00 horas y Aliatar llegará el domingo 4 de enero (misma hora).

Horario

El horario de la feria será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abrirá de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas; 25 de diciembre y 1 de enero, de 16.00 a 21.00 horas; y el 5 de enero, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas.

El programa de actividades infantiles de esta Navidad se completa además con citas en la plaza del Ayuntamiento. L’Anguleru visita Mieres y encendido del fuego mágico de la Navidad, el domingo 21 de diciembre, de 18.00 a 20.00 horas. La Nochevieja Infantil será el domingo 28 de diciembre, de 17.30 a 20.00 horas.

