San Martín despide el año con la San Silvestre

San Martín del Rey Aurelio despedirá 2025 con la popular carrera San Silvestre. La cita, en su 36ª edición, se encuentra organizada por la Concejalía de Deportes, con la colaboración del Club de Atletismo del Valle del Nalón, encargado de la dirección técnica de la prueba. En total, existen 480 dorsales disponibles, un centenar más que el año pasado.

Las inscripciones para participar en esta carrera pueden realizarse hasta el 28 de diciembre, a través de la plataforma www.cronelec.es y, presencialmente, en los polideportivos municipales de El Entrego y Blimea, los días 29 y 30 de diciembre, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00, y el 31 de diciembre, de 10.00 a 13.00 horas.

La competición saldrá el 31 de diciembre desde el parque de El Florán, en Blimea, a las 17.00 horas, y constará de un recorrido de 5 kilómetros hasta llegar a la meta, en el parque de La Laguna, en El Entrego, para las categorías de cadete a veteranos. Para las categorías de minibenjamines a infantiles se establecen dos circuitos urbanos de 1 km y 2 km por el parque de La Laguna. La salida, en estos casos, será a partir de las 16.30 horas.

De los 480 dorsales ofrertados, 400 se reservan para la competición superior y, el resto, para las categorías menores. Los corredores recibirán una camiseta conmemorativa.

Una vez finalizada la prueba, la entrega de los premios tendrá lugar en el polideportivo municipal de El Entrego, a las 18,45 horas, con la entrega de las medallas, los trofeos y otros obsequios, en un acto presidido por el alcalde, José Ramón Martín Ardines, y la concejala de Deportes, Cintia Ordóñez.