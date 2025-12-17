Barbón: "Pajares tiene vida porque cogimos el toro por los cuernos"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmo rotundo que "las Cuencas tienen serios motivos para la esperanza". Esos motivos son el crecimiento demográfico, los proyectos empresariales y la apuesta inversora del Principado, que Barbón concretó, entre otras cuestiones, en la estación de esquí de Valgrande-Pajares, para la que en los Presupuestos regionales de 2026 se reserva una partida de 5,2 millones de euros. "Pajares tiene una nueva vida gracias a que este Gobierno cogió el toro por los cuernos y puso en marcha un plan de inversiones que permitió la instalación de la telecabina", subrayó. Barbón reconoció que "puede haber problemas técnicos" en el complejo invernal lenense, pero a su juicio no cabe duda del compromiso de la Consejería de Cultura, Deportes y Política Llingüística con Valgrande-Pajares.

El Presidente puso ayer el broche final al ciclo "La Fuerza de las Cuencas", impulsado por LA NUEVA ESPAÑA con la colaboración de Hunosa Empresas y Sodeco. "Es un buen lema, porque esa fuerza es la fuerza del valor, del talento, del diálogo y de la esperanza de una tierra que tiene hambre de mañana". Barbón sostuvo que "es un error asimilar la cultura minera con la nostalgia". Y defendió que las Cuencas "deben ser parte del mejor futuro de Asturias", a pesar de que "llegamos a pensar que este era un territorio condenado a la muerte, a envejecer y languidecer hasta apagarse en la cuneta de la historia".

Pero no es así, hay indicadores para la esperanza. Por un lado está el crecimiento demográfico. "Desde 2021 las Cuencas están ganando población, y en 2024 el saldo migratorio fue positivo en 2.219 personas", recalcó Barbón, para quien "una de las mejores noticias que pueden recibir las comarcas mineras es la recuperación demográfica". Pero no solo es el aumento de población, "en las Cuencas hay muchas iniciativas y proyectos que fortalecen el territorio". Ahí, el Presidente citó la descarbonización de la planta de Bayer en Langreo, la conversión de la térmica de La Pereda (Mieres) en una central de biomasa o los planes de Indra "para poner una pata en las Cuencas". Además de proyectos públicos como la gran lavandería sanitaria en Langreo.

Otra de esas "patas" es la reconversión de los pozos mineros, "las catedrales de las Cuencas", con ejemplos como el Centro de Innovación Carrio, en Laviana, o el centro de datos que se instalará en el pozo San Jorge, en Aller.

"Parte esencial del futuro"

Antes que el presidente del Principado y como anfitrión y portavoz de los alcaldes mineros, Maximino García, regidor de Morcín agradeció la iniciativa de LA NUEVA ESPAÑA y demandó para las Cuencas "respeto, compromiso y futuro", lo que se traduce en "inversión, planificación y empleo de calidad".

Es precisamente de eso de lo que se ha hablado durante meses en "La Fuerza de las Cuencas", un ciclo que ha puesto sobre la mesa la situación actual de las comarcas mineras y en su porvenir, porque, como señaló Gonzalo Martínez Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA, "las Cuencas no son un problema del pasado sino una parte esencial del futuro de la Asturias que viene" .