Derribos en Mieres: el Ayuntamiento demolerá cuatro viviendas en mal estado en estas dos localidades (y reclamará el coste a los dueños)
Los trabajos se iniciarán este jueves
El Ayuntamiento de Mieres iniciará este jueves dos actuaciones de derribos de inmuebles deteriorados a través de ejecuciones subsidiarias. Las dos intervenciones incluyen la demolición de tres viviendas en la carretera general de Ujo y de una vivienda en Carcarosa. En el caso de Ujo, estos derribos se llevan a cabo con carácter de urgencia tras un incendio en uno de estos inmuebles hace unas semanas.
"Esta actuación supondrá un coste de casi 60.000 euros que, como es habitual en estos casos, se reclamará posteriormente a las personas propietarias. En cuanto a la vivienda de Carcarosa, entra dentro del contrato anual que tiene el Ayuntamiento para desarrollar derribos de forma subsidiaria y que cuenta con un presupuesto global de 200.000 euros", indicó el gobierno local.
Los responsables del área de Desarrollo Urbano Sostenible remarcaron que las personas propietarias de los inmuebles tienen la "responsabilidad de mantenerlos en buen estado y se pide que se tengan en cuenta siempre los avisos que se hacen desde inspección urbanística para evitar llegar a ser declarados en ruinas".
Prioridad
La prioridad que se marca a la hora de decidir qué inmuebles se "derriban por ejecución subsidiaria es clara: peligrosidad, salubridad y, por último, el ornato. Todo con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y avanzar en la regeneración urbana", indicó el gobierno local, que resaltó que en los últimos años ha duplicado la partida prevista para este tipo de actuaciones, que asciende ahora a 200.000 euros "con el objetivo de poder actuar evitando situaciones de riesgo y afrontando los problemas de salubridad que este tipo de inmuebles pueden causar".
