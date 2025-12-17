Extraño asalto al ferial de Mieres: los ladrones causaron destrozos y se llevaron artículos promocionales, pero dejaron material de más valor

Los cacos han visitado el recinto ferial de Mieres. Las instalaciones ubicadas en Nuevo Santullano fueron asaltadas la madrugada del pasado martes. Aunque el botín que se llevaron los ladrones no es muy valioso, provocaron daños en el interior del equipamiento municipal, ya que destrozaron varias puertas para poder entrar en las oficinas que se encontraban cerradas con llave.

Investigación abierta por la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Mieres ha denunciado los hechos y la Guardia Civil ha abierto una investigación para intentar localizar a los asaltantes. Los cacos entraron rompiendo una de las ventanas exteriores del recinto. Una vez dentro, accedieron a la zona de oficinas, rompiendo a patadas varias puertas.

Llama la atención que no se marcharon con objetos de valor. Tan solo se llevaron productos de merchandising pese a que tuvieron al alcance de su mano ordenadores y equipos de Protección Civil, como ropa y más de cuarenta walkie talkies, por poner varios ejemplos. Aunque accedieron al interior de los vehículos que Protección Civil también guarda en las instalaciones, tampoco robaron en su interior.

Las oficinas a las que accedieron los cacos. / David Montañés

Daños materiales y actos vandálicos

Al final, los mayores daños son materiales. Los cacos rompieron una ventana y varias puertas. También realizaron pintadas en el interior del recinto ferial.

El alcance vandálico del robo podía haber sido mucho mayor si se hubiera perpetrado hace solo unos meses. El Ateneo Musical de Mieres tuvo su sede en la instalación hasta su reciente traslado a las dependencias del Espacio Cultural “19 10”, ubicadas en la Casa del Pueblo. La formación tenía en el ferial el grueso de sus instrumentos, muchos de ellos de gran valor.

El interior del recinto ferial, ayer, tras el robo. / David Montañés

Un edificio aislado y poco visible

Los cacos contaron con el amparo que ofrece la ubicación del recinto ferial, situado a pocos metros del hospital comarcal, pero a resguardo de la visión de los vecinos. Se trata de un edificio multiusos construido en 2007 tras una inversión de 3,4 millones de euros.

Su superficie de exposición cubierta alcanza los 5.700 metros cuadrados y su superficie al aire libre los 12.000. El recinto ferial de Mieres cuenta con un edificio central que alberga un salón de actos para actividades culturales —cine, teatro, simposios, charlas, debates, conciertos o proyecciones— y dispone de 233 butacas. Justo al lado hay una amplia cafetería.

La zona de oficinas, el objetivo del asalto

En la planta inferior está la nave del mercado de ganado, de 4.500 metros cuadrados. Por uno de sus laterales se accede a la zona de oficinas, que fue a la que accedieron los ladrones tras forzar una ventana. Con casi dos décadas de vida a sus espaldas, el recinto ferial de Nuevo Santullano sigue aspirando a ser un motor dinamizador de la vida social y cultural de Mieres, el objetivo con el que se proyectó. Las instalaciones del piso superior, reservadas inicialmente para oficinas, aún no han sido inauguradas y ni siquiera están acondicionadas. A lo largo de los últimos años el Ayuntamiento ha intentado dar vida a esta instalación, pero hasta la fecha los esfuerzos han resultado estériles.