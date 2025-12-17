"Ya no hay barreras para atraer emprendedores", el mensaje final del ciclo "La fuerza de las Cuencas"

En las galerías del pozo Santiago, en Aller, se recreará la vida en la Luna y, desde Langreo, la empresa de mecanizados Micro ha colocado algunas de sus piezas en el espacio. Quizá no sea necesario salir de la órbita terrestre, pero este martes se oyó decir a varias voces que desde las Cuencas "podemos llegar a todos los sitios". Habla Isabel Dacosta, administradora de Micro, uno de los cinco ejemplos empresariales que ilustraron el acto de cierre del ciclo "La fuerza de las Cuencas", organizado por LA NUEVA ESPAÑA, Hunosa Empresas y la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco). Durante el último año, el proyecto ha pasado revista y hecho visible el resurgimiento de una zona que ha sufrido como pocas, que ha maldecido la palabra reconversión y se niega a resignarse al declive.

Algunos de los ejemplos de los "brotes verdes" que florecen en la vieja tierra minera se expusieron este martes en uno de los emblemas de la renovación de la dieta productiva de las cuencas, los estudios de la empresa audiovisual Asturmedia en el polígono de Argame (Morcín). Por el escenario, ante un auditorio de más de un centenar de representantes de las instituciones, la empresa y la vida social de los concejos mineros, pasaron los proyectos de Micro, que nació en 1960 en la Felguera para prestar servicio a Hunosa y se ha reinventado sin salir del concejo; los planes de Talleres Alegría para hacer renacer las naves de la fábrica de Mieres Tubos, la reinvención en Tuilla de IMSA, una empresa familiar especializada en la calderería y la tubería industrial que nació en Avilés y retoñó de otra manera en Tuilla, y hasta un plan que aún no ha cristalizado, pero lo hará pronto: ByteTravel, una firma dedicada a la tramitación de visados para el turismo y los negocios que ya ha confirmado la elección de las Cuencas para su expansión desde Barcelona y busca ahora un espacio que quizá encuentre en El Entrego.

Así fue el encuentro "La fuerza de las Cuencas" organizado por Sodeco y Hunosa Empresas en Argame / Fernando Rodríguez

David González, director ejecutivo de Sekuens, la agencia para la innovación y la competitividad asturiana, hizo un recorrido por las Cuencas con paradas en los pozos reconvertidos en centros innovadores (Carrio y Santiago entre ellos) o el edificio TIC de El Entrego, y llegó a la conclusión de que en la Asturias que busca el tren del futuro tienen, sí o sí, que estar las nuevas comarcas mineras. "Me niego a hablar de declive. Viene un tren con oportunidades que no hemos visto en la historia de la humanidad, el de los centros de datos, la inteligencia artificial o la manufactura avanzada, y ahí deben estar las Cuencas", remarcó. A las pruebas se remite. A su lado, en un acto conducido por la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Amor Domínguez, hablaron los cinco empresarios y quizá por todos Javier García, consejero delegado del Grupo IMSA, cuando afirmó que en este nuevo ecosistema empresarial "tenemos cultura, tradición, ganas, espacio y fuerza" para el progreso. También, convinieron todos, necesitan mejores estrategias de formación especializada, o de adecuación entre la oferta del sistema educativo y la demanda de las empresas, y menos obstáculos burocráticos. Pero algunas de las bases están puestas.

Talento que "quiere volver"

García expuso el viaje de su empresa de la reconversión siderúrgica de Avilés a la minera de Tuilla, habló de su expansión internacional y de su alianza con el Grupo Cobra para desarrollar un parque fotovoltaico en una escombrera de Pumardongo (Mieres). ¿Por qué en las Cuencas? A lo dicho agregó "el carácter de la gente" y la disponibilidad de "suelo, emprendimiento y talento que se va, pero quiere volver".

Alfredo Alegría, consejero delegado de Talleres Alegría, añadió la proximidad de la Meseta como factor clave para su negocio ferroviario, que pronto se ampliará con la transformación de la factoría de Mieres Tubos en una estación intermodal para el trasvase de mercancías del tren a la carretera, un gran proyecto de más de los siete millones de euros en los que se había cifrado, desveló. "Volveríamos a elegir la cuenca", convino Isabel Dacosta, que nació en Tuilla, es la administradora de una empresa que tiene su sede y a casi toda su plantilla viviendo en la comarca y ahora ve "esos brotes verdes", remarca, "porque también vi cómo la minería aportaba mucho valor, cómo dejó de hacerlo y toda la actividad que aportan muchas nuevas empresas" a esta zona bendecida, a juicio de la directiva de Micro, con una "situación privilegiada en el mapa".

Axel Serena, sin embargo, nació en Barcelona, y su empresa también. El CEO de ByteTravel la ha traído hasta aquí, cuenta, por las filiaciones de dos de sus consejeros –Pablo Martín, CEO de Izertis, y Arturo Díaz Dapena– o de "más de la mitad de nuestros cuatrocientos accionistas, que son asturianos". Pero también porque "nos está costando encontrar talento tecnológico" y el radar les condujo hasta aquí.

Sin barreras

He ahí, tal vez, otra ventaja que cabe explotar en Asturias, apunta el director de Sekuens, que invita a considerar que las grandes ciudades son cada vez más "centrifugadoras de gente" y eso cocina una clara "oportunidad para las periferias". "No hay ninguna barrera para que vengan emprendedores" es una conclusión de David González. Los empresarios identifican junto a todas las ventajas que les se les han ofrecido algunos espacios en los que cabe la mejora. Todos dirigen la mirada al mismo sitio y se refieren a las necesidades de formación de su personal. Isabel Dacosta reclama "formación y especialización" y "una apuesta clara por la FP", un camino formativo que "hay que fomentar y dotar de medios" para hacer frente a la eterna asignatura pendiente de la adecuación entre el personal que ofrecen los centros de formación y el que demanda el tejido empresarial.

Ella necesita programadores bien formados, Javier García detecta carencias de soldadores y Axel Serena advierte de que "un ecosistema tecnológico se genera con emprendedores" que alimenten y aporten capital a otros emprendedores... Estando presente el presidente del Principado, que cerró el acto con su intervención, no podía faltar la apelación a las administraciones para la eliminación de las barreras burocráticas que muchas veces obstaculizan proyectos. Necesitan con urgencia, resumió Javier García, "agilidad en la tramitación de los expedientes y desarrollos de proyectos, siempre dentro del rigor y la legalidad".