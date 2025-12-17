Peces con alas y esqueletos que bailan: la compañía "Katua&Galea" presenta en Langreo su espectáculo "La bruja Rechinadientes"

La compañía "Katua&Galea" presenta este sábado en Langreo su espectáculo "La bruja Rechinadientes", que supone el inicio de la programación infantil del "Salón de Navidad 2025 ". Será a las 18.00 horas en el teatro José León Delestal. La entrada es libre y gratuita, hasta completar aforo. El espectáculo está dirigido al público infantil y familiar,. Está recomendado para mayores de 7 años.

"La bruja Rechinadientes", indicaron responsables del área de Cultura de Langreo, "se inspira en los clásicos cuentos de brujas y en el folklore, transportando al público a un mundo misterioso y lleno de peligros. La trama se centra en tres valientes hermanos que desoyen las advertencias de su madre y se adentran en un bosque oscuro. Allí, descubren una casa habitada por una bruja, cruzándose con singulares personajes como una rata con cuatro ojos, un pez con alas —fruto de unos conjuros fallidos—, unos vecinos que no paran de criticar, o tres esqueletos acompañados de su coro de baile. Finalmente, los tres protagonistas se verán obligados a enfrentarse a sus miedos para poder escapar de este inquietante universo".

La obra es una creación de David Galeano y Pilar Borrego, con una adaptación del cuento realizada por Raúl Vacas. Para contar esta historia, "Katua&Galea" utiliza una "impresionante escenografía, unos títeres asombrosos, una divertida banda sonora y sorprendentes efectos audiovisuales". "Katua&Galea" es una compañía de teatro y títeres fundada en el año 2009 en Castilla y León y que lleva a cabo sus procesos de documentación, investigación y creación desde el entorno rural.