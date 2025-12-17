Robaban joyas a ancianas por el método del "tirón", no dudaban en emplear la violencia y huían en patinete: cae en Langreo un peligroso grupo criminal

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría Local de Langreo-San Martín del Rey Aurelio han culminado con éxito una compleja operación que se ha saldado con la detención de seis personas: cinco por diversos delitos contra la propiedad y una sexta por tráfico de drogas. "Con estas operaciones se ha logrado frenar una oleada de robos con violencia y robos con fuerza que habían generado una notable alarma social en la zona", señalaron los responsables policiales.

La investigación de la Policía Nacional se inició a finales del mes de julio a raíz de un robo con violencia, "el primero de una serie de asaltos que compartían un mismo y violento modus operandi", apuntó la Policía. Las víctimas eran siempre mujeres de avanzada edad a las que se les sustraían las joyas que portaban al cuello mediante un fuerte tirón. El mes de octubre fue "el más activo, con cuatro asaltos cometidos en los que los autores no dudaban en emplear la violencia si las víctimas oponían resistencia".

Tras cometer los hechos, los ladrones huían a la carrera o en patinetes eléctricos hacia el barrio de La Joécara, en Sama (Langreo). "Las pesquisas se centraron en un grupo de individuos que residían ilegalmente en una vivienda okupada del citado barrio y que fueron confirmados como autores por las víctimas mediante diligencias de reconocimiento", añadió la Policía.

Arresto

Finalmente, el pasado 27 de noviembre se detuvo a tres personas (dos hombres y una mujer) a quienes se les imputa un total de siete robos con violencia. Paralelamente, también se identificó y detuvo al "perista", la persona encargada de vender las joyas sustraídas. Los responsables policiales indicaron que "el mismo día de la detención de los autores de los tirones, y gracias a la excelente coordinación con la Policía Local de Langreo, se detuvo al hijo de la mujer arrestada. Este individuo fue sorprendido en la vía pública con plantas de marihuana recién cortadas ocultas en bolsas de basura, después de intentar 'limpiar' el domicilio tras conocer el arresto de su madre".

También el 27 de noviembre, la Policía detuvo a dos individuos minutos después de haber intentado robar en un establecimiento comercial de La Felguera. Los ladrones intentaron fracturar el escaparate utilizando una alcantarilla. "El robo no llegó a consumarse, ya que un vecino les llamó la atención, momento en el que se dieron a la fuga, siendo inmediatamente interceptados por una patrulla policial. Estas dos personas y un tercer implicado ya habían sido detenidos días antes por hechos similares, concretamente por robos con fuerza en dos estancos y un bar de la misma localidad", señaló la Policía.

Eficacia

La Comisaría Local de Langreo-San Martín destacó la "eficacia de su trabajo en la lucha contra los delitos contra el patrimonio, con una tasa de resolución del 80% en robos con violencia o intimidación y robos con fuerza en establecimientos. Se han detenido a 40 personas por estas modalidades delictivas a lo largo del año, lo que ha contribuido a una reducción del total de delitos contra el patrimonio de casi un 6% en relación con el año 2024".

Bancos

También en noviembre, la Policía Nacional detuvo a tres personas que formaban parte de un grupo organizado dedicado a cometer hurtos a clientes de entidades bancarias en distintas zonas del país. Utilizaban el método de la "siembra" El arresto se produjo en la mañana del 4 de noviembre, cuando los agentes, en el marco de un dispositivo de prevención de delitos y localización de personas en situación irregular, "detectaron en el centro de La Felguera la presencia de dos hombres y una mujer en actitud sospechosa en las inmediaciones de una sucursal bancaria".

Tras su identificación y las comprobaciones realizadas, se constató que los tres eran miembros de un grupo criminal itinerante especializado en delitos contra el patrimonio, con un total de 33 detenciones policiales previas.