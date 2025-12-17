Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Silvestre solidaria y con nuevo recorrido en Langreo: los fondos recaudados irán a una asociación de apoyo a menores víctimas de violencia de género

El trazado dejará la senda del río Nalón para discurrir por las calles más céntricas de Sama y La Felguera

Salida de una edición anterior de la San Silvestre de Langreo.

Salida de una edición anterior de la San Silvestre de Langreo. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Langreo celebrará el 31 de diciembre la tradicional "Carrera San Silvestre en Familia", una cita deportiva ya consolidada en el calendario navideño del concejo y que este año presenta como principal novedad un "nuevo recorrido urbano que aportará mayor visibilidad y participación", destacó el gobierno local.

A diferencia de ediciones anteriores, el trazado dejará la senda del río Nalón para discurrir por las calles más céntricas de Sama y La Felguera, "acercando la prueba al corazón de ambos distritos. Tanto la salida como la meta continuarán ubicadas en la plaza del Ayuntamiento, donde se concentrará el ambiente festivo de la jornada", añadieron los responsables municipales.

El número de dorsales disponibles se ha incrementado este año hasta alcanzar las 800 inscripciones, que permanecerán abiertas hasta el domingo 28 de diciembre a las 23:59 horas. Entre ellas se incluyen los denominados dorsales 0, dirigidos a aquellas personas que deseen colaborar de manera solidaria sin participar físicamente en la carrera.

Recaudación

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Asociación “A un solo ritmo”, entidad dedicada a ofrecer apoyo y asistencia a menores víctimas de violencia de género, reforzando así el carácter social y solidario de este evento deportivo. Las inscripciones pueden formalizarse a través del enlace https://inscripciones.empa-t.com/inscripcion/san-silvestre-en-familia-2025/ o mediante el código QR habilitado en la cartelería municipal.

