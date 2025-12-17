Los vecinos retomarán las protestas por el mal olor en las calles del Langreo si no hay "una solución rápida"

Los vecinos de La Felguera afectados por los malos olores planean volver a convocar movilizaciones tras las Navidades si no hay "una solución rápida" al hedor en las calles. El Ayuntamiento, tras recibir el informe de los olfateadores, señaló a un presunto culpable: la empresa Naeco Recycling, que inició su actividad bajo la denominación Polinext. Se le requerirán de nuevo medidas correctoras, pero los vecinos quieren que ese proceso se "agilice" porque "ya llevamos mucho tiempo soportando esta situación".

Así lo explicó el presidente de la asociación de vecinos del barrio Urquijo, Emilio Silva. "Parece que en los últimos días ha disminuido la intensidad del olor, pero se mantiene ese hedor. Estamos esperando a que el Ayuntamiento nos diga algo y oficialmente se empiecen a adoptar acciones contra la empresa. Ellos no van a hacer nada hasta que el Ayuntamiento les obligue a hacerlo".

Silva fue uno de los promotores de la concentración vecinal que el pasado mes de octubre reunió a unas doscientas personas en el parque Dolores F. Duro de La Felguera. La idea es volver a movilizarse si no hay avances pronto. "Si no hay una solución rápida al tema, que se disipen los olores, volvemos otra vez a la calle, como ya hicimos antes. La idea sería hacerlo después de Navidades porque en estas fechas es complicado.

Medidas

El gobierno local de Langreo aseguró hace una semana que el Ayuntamiento, que exigirá medidas correctoras a la compañía, también pedirá la intervención del Principado, para que inste a la empresa a superar un trámite de Autorización Ambiental Integrada, mucho más exhaustivo que el que pasó cuando abrió su actividad en 2019. En aquel año se limitó a cumplir el reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, similar al que, por ejemplo que debe cumplir un bar o una pequeña empresa.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Antonio Cases, indicó entonces que 2hay una nueva realidad de la empresa", prosiguió Cases, "ya que gestionan muchos más residuos que al inicio y hay una problemática de malos olores en una población como La Felguera. Eso hay que corregirlo porque se está causando un problema de primer orden. Y nosotros vamos a llegar hasta el final para eliminar los malos olores".

El informe de los olfateadores certificó que el mal olor procedía de Valnalón, siendo "la única empresa que trabaja y genera este tipo de residuos" plásticos la citada "Naeco Recycling", indicaron los responsables municipales cuando presentaron los resultados. "El estudio constata documentalmente, de forma objetiva y conforme a procedimiento homologado, lo que los vecinos de Langreo ya conocían", apuntaron para añadir que el Ayuntamiento cuenta con "garantías jurídicas" para exigir formalmente a la empresa que se tomen las medidas correctoras.