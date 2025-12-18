Las 110 viviendas públicas anunciadas para El Puente, en Langreo, no convencen a la Plataforma por el Soterramiento: "No es un plan urbano, el barrio seguirá siendo un gueto"

“Esto no es el Plan Especial de Reforma Integral (PERI) del que siempre se habló, es otra cosa a la que le tendrán que poner nombre”. Es la opinión de la Plataforma por el Soterramiento de Langreo sobre el proyecto anunciado por el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, para la construcción de 110 viviendas públicas de alquiler en el barrio de El Puente en Langreo.

El portavoz de la Plataforma, David García, insiste en que no es una actuación global para regenerar el barrio, “que es lo que defendía IU hasta su entrada en el Gobierno del Principado y su llegada al Ayuntamiento de Langreo”. Se trata, como lo calificó el mismo Zapico el pasado martes de “reserva regional de suelo” para construir tres bloques de vivienda pública en el frente del barrio hacia la zona del soterramiento, por donde antes discurrían las vías de la línea férrea Gijón-Laviana entre La Felguera y Sama.

“Solo han anunciado estos tres bloques en la parte de abajo del barrio pero toda la parte de atrás, la que ahora es más conflictiva y donde hay problemas de convivencia, va a seguir siendo un gueto”, mantiene David García. Desde la Plataforma se añade además que “no se actúa, o al menos no se ha explicado, sobre los viales del barrio”. Sí que está previsto arreglar la carretera que discurre paralela a la zona del soterramiento y que está tremendamente deteriorada tras dieciséis años de obra, “la puñetera carretera”, como la calificó el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García.

Por la izquierda, Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenador del Territorio, Ovidio Zapico, Roberto Marcos García y José Antonio Cases, concejal de Urbanismo de Langreo / D. O.

Para la plataforma “no tiene sentido hablar viviendas cuando lo que se tiene alrededor es un gueto”. Precisamente el deterioro del barrio llevó al Principado a tomar la iniciativa de construir. La idea inicial era que el PERI sirviese como palanca para atraer a la iniciativa privada, pero la administración regional llegó a la conclusión de que ningún promotor privado querría invertir en la zona así que tomaron la decisión de que sea el Principado quien construya las viviendas.

Expropiaciones

El primer paso será que el Ayuntamiento de Langreo apruebe en sesión plenaria el convenio con la consejería de Ordenación del Territorio. Después la actuación debe ser ratificada por el Consejo de Gobierno del Principado. Zapico espera que ese trámite se haga a finales de febrero. A partir de ahí comenzará el proceso de expropiaciones de más de medio centenar de viviendas para lo que el presupuesto regional del próximo año tiene reservada una partida de 3.780.000 euros.

La Plataforma pide “transparencia y participación ciudadana” en todo el proceso, algo, que como señaló David García “se supone que IU lleva en su ADN”.

El barrio de El Puente, nexo de unión entre La Felguera y Sama, fue la zona que más sufrió durante los dieciséis años que se prolongaron las obras del soterramiento ferroviario. Unos trabajos que aún no han concluido y que todavía mantienen a los vecinos constreñidos tras las vallas de obra. Hace meses que los trenes de la línea de ancho métrico, la antigua Feve, entre Gijón y Laviana, van soterrados por esa zona pero ahí no se ha acabado el trabajo, ya que la trinchera ferroviaria está aún en proceso de urbanización.