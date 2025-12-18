Sin acuerdo en Hunosa: las prejubilaciones y los nuevos contratos enquistan la negociación del plan de empresa de la compañía

No hay acuerdo y la negociación se adentra ya en 2026. Las conversaciones para pactar el plan de empresa de Hunosa hasta 2027 se estancaron de nuevo este martes tras el encuentro en Madrid de representantes sindicales de CC OO y SOMA-FITAG-UGT, responsables de la empresa hullera y directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista universal de la compañía.

El principal escollo en las negociaciones aparece en lo laboral. Los sindicatos consideran que la SEPI es “inamovible en su planteamiento de configuración de plantillas”. Tras el cese de actividad extractiva en el Pozo Nicolasa y a la espera de la entrada en funcionamiento de la térmica de La Pereda como central de biomasa y la puesta en marcha de otros proyectos energéticos, la empresa ha propuesto el traslado de personal a otros destinos, pero según los sindicatos no se concretan ni el número de personas afectadas ni esos nuevos destinos. Los sindicatos insisten en que la transformación de la empresa “no puede asentarse sobre la base de trasladar de manera forzosa a una parte de la plantilla”.

El "plan social" de prejubilaciones

Esa discrepancia es tan solo la antesala del mayor punto de fricción entre los representantes de los trabajadores y Hunosa y su máximo accionista. Es el llamado “plan social”, que no es otra cosa que la plantilla de la empresa, las prejubilaciones y las incorporaciones. Los sindicatos mantienen que “el número de salidas a través del plan social” debe aumentar, aunque no se ha hecho púbico ese número de prejubilaciones que propone la empresa ni el que reclaman los sindicatos. Tampoco se conocen las condiciones de esas salidas. En el anterior plan de empresa, vigente hasta 2021, los trabajadores de Hunosa podían acogerse a la prejubilación con 51 años de edad resultante, es decir, la edad física más los coeficientes reductores.

En el proceso de negociación los sindicatos defienden que hay trabajadores que llevan casi dos décadas en la mina, teniendo en cuenta las labores de cierre de pozos y el mantenimiento de los mismos, que si son recolocados en otras actividades perderían categoría profesional o se enfrentarían a una salida traumática. De ahí ese “plan social” de prejubilaciones al que se sumaría la incorporación a la matriz de la empresa de los trabajadores de las subcontratas de Hunosa que se han quedado sin actividad. Con ellos, defienden los sindicatos, se podrían cubrir parte de los puestos de trabajo que supuestamente se generarán con la transformación de Hunosa de empresa minera a compañía energética.

La SEPI mantiene que la propuesta que ha puesto sobre la mesa es un plan de transformación y generación de empleo y de ahí no se mueven pese a las peticiones de los sindicatos. La accionista mayoritaria no modifica ni su propuesta de plan social ni de nuevas incorporaciones, algo que ha originado el malestar entre las centrales sindicales.

Un total de 429 trabajadores

Hunosa tiene a día de hoy un total de 429 trabajadores. Los sindicatos mantienen que con los nuevos proyectos de diversificación que tiene la empresa y los que ellos mismos han propuesto se podría alcanzar la cifra de 600 empleos. Por eso, en el encuentro de este martes en Madrid, además de las prejubilaciones a través del "plan social", los sindicatos han pedido la contratación de entre 90 y 100 personas. En ese punto también entra en juego Sadim, filial de diversificación de Hunosa, que ha recibido la autorización para ejercer como medio propio del sector público en la restauración medioambiental de espacios mineros degradados. Este hecho permitiría que la propia empresa pueda recibir encargos de obras y aumentar también su plantilla. Sadim se había comprometido a generar 80 empleos entre 2026 y 2028, los sindicatos reclaman que si no se alcanza ese objetivo Hunosa asuma con contrataciones a la empresa matriz la diferencia entre los empleos comprometidos y los generados.

Planteamiento finalista de la SEPI

Ante todos estos desencuentros la Sepi ha lanzado un órdago, un planteamiento finalista. La accionista universal de Hunosa elaborará una propuesta global que se presentará a los sindicatos en una nueva reunión a celebrar a mediados de enero. En esa propuesta no habrá separación entre proyectos, "plan social" o incorporaciones. Será un “o lo tomas o lo dejas” y los sindicatos deberán aceptarlo o rechazarlo en su conjunto lo que abriría una grave crisis, otra más, entre centrales sindicales y empresa. Fuentes sindicales muestran su esperanza, aunque no su convicción, de que la SEPI “esté a la altura y presente una propuesta que garantice una transición justa para el conjunto de los trabajadores”.