Arte de estudiantes para estudiantes: la escuela de idiomas de Langreo estrena murales realizados por alumnos del IES Cuenca del Nalón

Beautiful, magnifique, sehr schön. Aunque parezca el inicio de un chiste añejo, si un inglés, un francés y un alemán se pasaran por delante de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Langreo llegarían a la misma valoración. El arte no entiende de barreras lingüísticas, tiene su propio código y la fuerza precisa para que el mensaje con nitidez. Lo demuestran los murales, realizados sobre lonas, que desde este jueves adornan la fachada principal y la valla exterior del centro de idiomas langreano. Los trabajos, realizados por alumnos del Bachillerato de Plásticas del IES Cuenca del Nalón, ubicado también en La Felguera, son un homenaje a la igualdad, al propio arte y a elementos simbólicos de las cunas de los tres idiomas que se imparte en la EOI.

Todos los bocetos y propuestas elaboradas durante el proceso se exponen ya en la verja de la EOI para que puedan ser "vistos y disfrutados". Dos de ellos fueron elegidos para presidir la fachada principal. Uno es obra de Arturo Ezama, estudiante de 17 años del Bachillerato de Artes Plásticas, al igual que los otros cuatro compañeros que también acudieron a la inauguración. El mural, en blanco y negro, es un abigarrado mosaico de caras, animales y formas que navegan en el caos, junto a iconos culturales y monumentos de los países homenajeados, como el Big Ben o la Torre Eiffel.

Por la izquierda, Álvaro Campo, Elsa Rodríguez, Deva Fernández, Álex de la Cruz y Arturo Ezama, bajo el mural de este último. / M. Á. G.

"Es guapo de vivir este momento porque muchos amigos míos que no están muy metidos en el tema, ahora pasan por aquí delante y dicen: coño, esto es de Arturo", explicó Ezama, que, sobre su obra, señaló que "yo soy un tío que voy pintando sobre la marcha y quería llenarlo todo de cosas".

Homenaje a mujeres

Deva Fernández centró su obra, expuesta en la verja exterior, en "ensalzar a las mujeres tomando como referentes a Simone de Beauvoir y Herta Müller. Me decidí por una autora francesa y una alemana porque creo que las inglesas son más conocidas". Elsa Rodríguez, por su parte, expuso que "el mío está expuesto fuera también y lo llevé a algo un poco más figurativo, centrándome más en la cuenca, con el río Nalón y la figura de dos mujeres. Estoy bastante contenta de que hayan expuesto igual los que no salieron ganadores, porque al final todos hicimos mucho trabajo". En total participaron 19 estudiantes.

Por la izquierda, Álvaro Campo, Arturo Ezama, Deva Fernández y Elsa Rodríguez, junto algunas de las obras expuestas en la verja exterior / M. Á. G.

Cristina Pestaña, directora de la EOI, destacó que "para nosotros hoy es un día muy especial, porque esto es fruto de un trabajo colaborativo que no surgió de la noche a la mañana". Citó, entre otros, a las personas, todas ellas mujeres, que impulsaron la iniciativa: la secretaria de la escuela, Victoria Barredo, y la jefa de departamento de Inglés, Rosa Iglesias; la jefa de departamento de Artes Plásticas del IES Cuenca del Nalón, Natalia Pastor; y la profesora Elena Muñoz.

Pestaña completó su reflexión sobre la importancia de esa colaboración citando "un proverbio que a mí me encanta: si quieres ir muy rápido, vete solo. Pero si quieres llegar más lejos, vete acompañado". No cabe duda. Einigkeit makes la force.