La compra de los terrenos para el nuevo centro de salud de Collanzo, pendiente del Pleno: "Llevamos tres décadas peleando por este proyecto"

Es uno de los centros de salud más precarios de la comarca y seguramente de toda Asturias. El ambulatorio de Collanzo lleva años en el punto de mira de los vecinos y de las sucesivas Corporaciones que han ido pasando por el Ayuntamiento. Con unas instalaciones poco adecuadas para profesionales y para pacientes, el actual inmueble está prestando sus últimos meses de servicio. Todo gracias al acuerdo al que el Consistorio ha llegado con los propietarios de los terrenos donde se ubicará el futuro nuevo centro de salud. Ahora, el gobierno local llevará a Pleno, el lunes, esta operación, que es el pistoletazo de salida para que el vetusto servicio se convierta en un moderno equipamiento.

Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, alcanzó un acuerdo con los propietarios de una finca en el centro de Collanzo, que sería un emplazamiento adecuado y conforme a los requerimientos de la Consejería de Salud para el desarrollo del proyecto. El precio de la parcela se cerró en unos 114.000 euros, después de las pertinentes tasaciones de los terrenos y el visto bueno por parte de los técnicos municipales. "Sacar adelante el nuevo ambulatorio de Collanzo era una de nuestras promesas electorales y hemos hecho todo lo posible para que se cumpla. Estamos satisfechos", señalaba el regidor.

Pleno

La tramitación ahora pasa por llevar el plan a Pleno para dar cuenta de la operación. El gobierno local puede aprobar por resolución de Alcaldía el trámite, pero quiere "por deferencia con el resto de grupos", que pase por la sesión para informar al resto de grupos. Desde las filas socialistas, se espera contar con el apoyo del resto de formaciones, ya que "es un proyecto para todos los vecinos de una localidad por el que llevamos peleando tres décadas".

Una vez que se dé el visto bueno a la operación y se cierre la compraventa de los terrenos, el Ayuntamiento de Aller deberá proceder a la cesión de los terrenos a la Consejería de Salud, dirigida por Concepción Saavedra. El Gobierno regional será entonces el que tenga la pelota en su tejado, pero desde la administración autonómica siempre se ha recalcado que una vez que tuviera una ubicación adecuada para el ambulatorio, el proyecto se desarrollaría porque había fondos para ello. "Que nadie dude de que lo que esté en nuestra mano para acelerar al máximo los trámites administrativos, lo vamos a hacer", indicaba el regidor.

Desbloqueo

Juan Carlos Iglesias se mostró satisfecho de haber desbloqueado una histórica e importante demanda vecinal. "Es de justicia que los vecinos de Collanzo puedan tener un servicio sanitario en condiciones óptimas y el deterioro del actual ambulatorio hace que lo estén recibiendo en las mejores condiciones", señaló el Alcalde. Para el regidor, "poder hacernos con una parcela que sea adecuada para el desarrollo del nuevo centro de salud era muy importante y finalmente lo hemos logrado, es un éxito".

Ahora, agrega Iglesias, confía en que la Consejería de Salud haga su parte. "Estamos convencidos de que desde el Principado van también a ser diligentes y que van a poner en marcha todo el proceso cuanto antes", dijo. "Tenemos otros ejemplos en las cuencas de centros de salud nuevos y sabemos que llevan unos trámites y que su construcción se alarga, pero que una vez en marcha, ya no se para hasta el final", subrayó.