El coro San Andrés "Sergio Domingo" entrega los premios de su concurso escolar de postales navideñas
Valeria González Fernández y Mara García García fueron las vencedoras
M. Á. G.
El Entrego
San Martín acogió la entrega de premios del Concurso bienal de postales navideñas que organiza el Coro San Andrés "Sergio Domingo" de El Entrego. En la categoría de Infantil, la ganadora fue Valeria González Fernández, de 3 años y alumna del colegio Sagrada Familia de El Entrego, mientras que en la categoría de Primaria se impuso Mara García García, de 11 años y estudiante del mismo centro.
