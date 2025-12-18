Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lección de memoria histórica en Langreo: el Principado presenta el proyecto "Stolpersteine" a los alumnos de dos institutos de La Felguera

La directora general de Memoria Democrática explicó a la importancia simbólica de estos adoquines

Begoña Collado, de rojo, habla con los alumnos del IES Cuenca del Nalón.

Begoña Collado, de rojo, habla con los alumnos del IES Cuenca del Nalón.

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Langreo

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, fue la encargada este jueves de presentar en los IES Cuenca del Nalón y Santa Bárbara, de Langreo, el proyecto “stolpersteine”, consistente en la colocación de unas piedras de la memoria para recordar a las víctimas del nazismo.

La responsable regional estuvo con alumnos de ESO y Bachillerato, a los que explicó en qué consiste el proyecto y lo que representan estos adoquines, que el pasado fin de semana ya se colocaron en el concejo de Langreo. Los alumnos, además, descubrieron que las stolpersteine son "piedras conmemorativas que recuerdan a las personas que fueron perseguidas, expulsadas y asesinadas durante la era nacionalsocialista de 1933 a 1945 en Alemania: judíos y judías, personas perseguidas por motivos políticos y religiosos, testigos de Jehová, personas con discapacidad mental o física, personas que fueron perseguidas por su orientación sexual o color de piel, personas sin hogar, prostitutas, trabajadores forzados y desertores".

Langreo

Estas piedras ya lucen en varias zonas de Asturias. En Langreo, el pasado sábado, se colocaban seis. En el parque Dolores F. Duro de La Felguera, las de recuerdo a Roberto Llaneza y Salvador Viñas; en el barrio de La Reguera, se colocó la piedra de Enrique Sánchez Suárez; en la calle Baldomero Alonso, la de Napoleón "Pole" Suárez Fuente; en la Plaza de La Barquera, la de Luis Rodríguez Prendes; y en el Barrio Urquijo, la de José María Sotura Leiva, todos ellos represaliados y deportados. Aún quedan otra media docena de adoquines por colocar.

