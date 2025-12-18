Lección de memoria histórica en Langreo: el Principado presenta el proyecto "Stolpersteine" a los alumnos de dos institutos de La Felguera

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, fue la encargada este jueves de presentar en los IES Cuenca del Nalón y Santa Bárbara, de Langreo, el proyecto “stolpersteine”, consistente en la colocación de unas piedras de la memoria para recordar a las víctimas del nazismo.

La responsable regional estuvo con alumnos de ESO y Bachillerato, a los que explicó en qué consiste el proyecto y lo que representan estos adoquines, que el pasado fin de semana ya se colocaron en el concejo de Langreo. Los alumnos, además, descubrieron que las stolpersteine son "piedras conmemorativas que recuerdan a las personas que fueron perseguidas, expulsadas y asesinadas durante la era nacionalsocialista de 1933 a 1945 en Alemania: judíos y judías, personas perseguidas por motivos políticos y religiosos, testigos de Jehová, personas con discapacidad mental o física, personas que fueron perseguidas por su orientación sexual o color de piel, personas sin hogar, prostitutas, trabajadores forzados y desertores".

Langreo

Estas piedras ya lucen en varias zonas de Asturias. En Langreo, el pasado sábado, se colocaban seis. En el parque Dolores F. Duro de La Felguera, las de recuerdo a Roberto Llaneza y Salvador Viñas; en el barrio de La Reguera, se colocó la piedra de Enrique Sánchez Suárez; en la calle Baldomero Alonso, la de Napoleón "Pole" Suárez Fuente; en la Plaza de La Barquera, la de Luis Rodríguez Prendes; y en el Barrio Urquijo, la de José María Sotura Leiva, todos ellos represaliados y deportados. Aún quedan otra media docena de adoquines por colocar.