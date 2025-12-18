El sector de la nieve exige en bloque al Principado una gestión conjunta para Pajares y Fuentes de Invierno: este es el plan para sacar más rendimiento al esquí

Pocas veces hay tanto consenso en el seno de un sector. Esquiadores, vecinos, hosteleros y concesionarios vinculados a las dos estaciones de esquí asturianas piden que Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno pasen a contar con una gestión conjunta. Lo que hasta ahora era una aspiración circunscrita a debates más o menos informales ha pasado a ser una reclamación pública y aglutinadora de todas las voces que se hacen oír en el entorno de los equipamientos invernales de Lena y Aller.

Los empresarios, la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), concesionarios, clubes deportivos, usuarios habituales de las estaciones y las asociaciones de vecinos La Raya (Aller) y Brañillín (Lena) han dado un paso al frente con un comunicado conjunto en el que reclaman un cambio profundo en el modelo de gestión de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. El objetivo es claro: avanzar “hacia una gestión conjunta, hacia la creación de una marca e imagen corporativa única que identifique la nieve de Asturias”. Piden hacerlo además “en coherencia con las estaciones de esquí de Castilla y León, con las que comparten cordillera, mercado potencial y retos estructurales”.

Uno de los remontes de Pajares. / LNE

Creciente malestar

El documento que recoge el malestar de los citados colectivos pone de manifiesto una preocupación compartida por la “falta de una apuesta decidida” por parte del Gobierno del Principado de Asturias. Los firmantes subrayan que las dos estaciones asturianas podrían ser “infraestructuras estratégicas” para la comunidad autónoma, “no solo como motores económicos de los valles de Lena y Aller, sino también como un pilar relevante para el conjunto del turismo asturiano y su aportación al PIB regional”. Sin embargo, consideran que ese potencial está lejos de aprovecharse plenamente.

Según denuncian, la intención política de respaldar las estaciones parece existir, pero no se traduce en hechos concretos. “Los anuncios no se convierten en acciones”, advierten los agentes implicados, que recuerdan que tanto Valgrande-Pajares como Fuentes de Invierno arrastran desde hace años deficiencias estructurales y de gestión, algunas de ellas de gran calado. Esta situación, sostienen, “lastra la competitividad de ambas instalaciones frente a otros complejos invernales del norte de España y limita su capacidad para atraer visitantes de forma sostenida”.

Esquiadores en Fuentes de Invierno. / LNE

Falta de inversión y planificación

Uno de los ejemplos más claros de esa falta de inversión y planificación lo representa Fuentes de Invierno. “Tras 18 años de funcionamiento y tres años de anuncios y promesas, la estación allerana continúa sin conexión a la red eléctrica, dependiendo de generadores de gasóleo para producir energía en un entorno natural protegido”. Los firmantes del escrito consideran “esta situación difícilmente justificable en pleno siglo XXI y la señalan como un síntoma evidente de abandono institucional”.

A ello se suma el hecho de que Fuentes de Invierno sea, según destacan, la única estación de esquí de la península ibérica que carece de un sistema de producción de nieve artificial. En un contexto marcado por la irregularidad de las precipitaciones y el impacto del cambio climático, “la nieve producida se ha convertido en una herramienta básica para garantizar la apertura de las pistas y la viabilidad económica de los complejos invernales, con independencia de su latitud”. La ausencia de esta infraestructura sitúa a la estación en “clara desventaja”.

El listado de carencias no termina ahí. Los colectivos movilizados también demandan la construcción de una instalación de servicios en la zona media de Fuentes de Invierno, así como un hangar en la zona baja para el mantenimiento y resguardo de maquinaria, entre otras actuaciones consideradas imprescindibles para mejorar la operatividad diaria y la experiencia de los usuarios.

Crisis permanente

En lo que se refiere a Valgrande-Pajares, las quejas se enmarcan dentro de la situación de crisis permanente que afecta al equipamiento desde la pasada campaña invernal. La emblemática estación, “pese a su peso simbólico y económico,” “también necesita inversiones, modernización y una estrategia clara de futuro”. En este punto, los agentes firmantes defienden que la gestión conjunta permitiría optimizar recursos, coordinar inversiones, unificar políticas comerciales y proyectar una imagen más sólida y reconocible de “la nieve de Asturias” dentro y fuera de la región.

La creación de una marca común se percibe como una herramienta clave para “mejorar la promoción turística, fidelizar a los usuarios y competir en mejores condiciones con otros destinos de montaña”. Además, la coordinación con las estaciones de Castilla y León “abriría la puerta a sinergias comerciales, forfaits compartidos y estrategias conjuntas de desestacionalización, ampliando el impacto económico más allá de la temporada estrictamente invernal”.

El consenso alcanzado entre empresarios, vecinos, clubes y usuarios no es habitual y, precisamente por eso, los firmantes confían en que su voz sea escuchada. Reclaman al Principado que “coja el toro por los cuernos” y afronte de una vez los problemas enquistados de las estaciones, con una planificación a largo plazo y una apuesta real por unos equipamientos que consideran esenciales para el desarrollo de la Montaña Central y para el futuro del turismo de invierno en Asturias.